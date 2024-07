De Ketelaere è ancora in prestito all'Atalanta e il Milan non incassa

IL CASO

L'obbligo di riscatto previsto dall'accordo tra i club scatterà a febbraio e solo in quel momento i rossoneri avranno i 22 milioni di euro previsti

Charles De Ketelaere è ancora un giocatore del Milan? No, ma non lo è nemmeno completamente dell'Atalanta. Il talento belga, infatti, giocherà sempre con la maglia della Dea, ma il suo sarà un trasferimento definitivo solo a febbraio. Si, perché l'accordo tra le due società prevede che l'obbligo del riscatto scatti nel secondo mese del 2025, al primo punto conquistato dalla squadra di Gasperini. Solamente in quel momento i rossoneri potranno incassare i 22 milioni di euro previsti dall'accordo.

Vedi anche Atalanta L'Atalanta riscatta De Ketelaere: quanto incassa il Milan Al momento, insomma, CDK figura ancora in prestito ai nerazzurri, come risulta nel sito della Lega di Serie A, che definisce il trasferimento "temporaneo" come raccontato dal Corsera. Nessun giallo, insomma, ma un dettaglio contrattuale che costringerà il Milan a dover aspettare ancora qualche mese prima di poter incassare un tesoretto molto importante per le casse del club.