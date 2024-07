Milan, Theo Hernandez resta e rinnova: appuntamento a fine mercato

MANOVRE ROSSONERE

Per il terzino francese, che in assenza di Calabria sarà il capitano, pronto un contratto come quello di Leao

Questi sono e saranno (finalmente) i giorni dei colpi in entrata (Morata, Fofana, Pavlovic), ma tra i tanti temi dell'estate del Milan ci sono anche quelli dei rinnovi di contratto di Theo e Maignan, che come detto da Ibrahimovic "sono felici e restano con noi perché sono tra i più forti al mondo nei loro ruoli". I loro contratti scadono nel 2026, ma il club rossonero ha imparato che è necessario muoversi per tempo e ha già cominciato a lavorare facendo importanti passi avanti soprattutto con il terzino, che poche settimane fa sembrava tentato dalla corte del Bayern Monaco. A Casa Milan non sono arrivate offerte concrete dalla Germania e ora il club prepara un prolungamento molto importante sia in termini simbolici sia soprattutto sotto il profilo economico

LE USCITE

Se Theo resterà in rossonero, ci sono anche dei giocatori che saluteranno perché come ha spiegato Ibra "I nuovi acquisti arriveranno, ma bisogna anche crear loro spazio”. Niente rose "all'americana da 40 giocatori" ha spiegato Zlatan, anche perché Fonseca potrà attingere anche dal bacino del Milan Futuro, dove potrebbe finire Ballo Touré, che di ritorno dal prestito al Fulham non fa parte del progetto ma al momento non ha offerte. Con lui potrebbe giocare anche Divock Origi, che solo pochi anni decideva una finale di Champions: l’attaccante belga è sul mercato, ma è ostaggio del suo stipendio da 4 milioni netti l’anno (il suo contratto coi rossoneri scade nel 2026).

Ci sono poi quelli che potrebbero fare le valigie per poi tornare come Lorenzo Colombo, che sembra vicino a un prestito all’Empoli, Luka Romero, che piace al Como, e anche Daniel Maldini, che potrebbe tornare al Monza anche ma a titolo definitivo.

Infine c’è Saelemeakers, che è il giocatore con cui il club spera di fare un piccolo tesoretto da 10 milioni. Il suo riscatto dal Bologna sembrava cosa fatta, ma l’arrivo di Italiano ha bloccato tutto e ora il Milan aspetta un’altra offerta.

