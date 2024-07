Milan all'attacco: non solo Morata, nuovi contatti positivi per Füllkrug

LA TRATTATIVA

Nell'idea della dirigenza rossonera c'è un doppio colpo in avanti. Jhon Duran e Abraham altre nomi sondati

Alvaro Morata si appresta a diventare il nuovo centravanti del Milan, ma l'intenzione della società rossonera è quella di provare a piazzare un doppio colpo per l'attacco. Se Tammy Abraham della Roma è una ipotesi portata avanti dalla dirigenza, la prima scelta porta in Germania e più precisamente a Niclas Füllkrug: i nuovi contatti con gli agenti del centravanti tedesco sono stati positivi portando a dei passi avanti nella bozza di una trattativa.

L'arrivo di Guirassy a Dortmund toglierà un po' di spazio al panzer tedesco e quella che sembrava una trattativa un po' campata per aria per l'entusiasmo di Euro 2024, col passare dei giorni sta assumendo contorni sempre più interessanti. La dirigenza del Milan ha contattato nuovamente l'entourage dell'attaccante del Borussia confermando l'interesse nell'imbastire l'affare.

Füllkrug è il profilo preferito nelle idee della società rossonera, ma non l'unico. Detto di Abraham che sembra in uscita dalla Roma, un altro profilo valutato attentamente e già attenzionato in passato è quello di Jhon Duran dell'Aston Villa. Il classe 2003 colombiano è stato protagonista in Copa America è fuori dai piani tattici di Unai Emery ed è valutato circa 20 milioni di euro.