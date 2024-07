Il Milan adesso accelera: pressing per Pavlovic, ottimismo sul fronte Samardzic

MANOVRE ROSSONERE

Moncada vuole chiudere al più presto per il difensore, poi tutto sul serbo. Ma c'è da fare spazio a centrocampo

Con Fofana praticamente in pugno, il Milan non ha intenzione di fermarsi sul mercato. Nei piani di Ibrahimovic e Moncada infatti, c'è l'intenzione di chiudere l'affare Pavlovic nei prossimi giorni, possibilmente entro la partenza della squadra in direzione Usa fissata nella giornata di giovedì. La distanza col Salisburgo non è notevole: ballano pochi milioni, e la convinzione in Via Aldo Rossi è che a quota 20 (bonus compresi) possa arrivare la fumata bianca. A spingere per far sì che l'affare vada in porta è lo stesso centrale serbo, protagonista nella fase a girone degli ultimi Europei.

L'arrivo a Milano di Gerry Cardinale nella giornata di lunedì ha fornito un impulso importante alle manovre in entrata: le trattative, impostate da tempo, possono adesso davvero concretizzarsi. Sia Fofana che Pavlovic sono profili apprezzatissimi da Fonseca, dei quali ne conosce bene le caratteristiche tra pregi e difetti. Lo stesso Pavlovic in particolare, per velocità, forza fisica, determinazione e capacità di difendere a campo aperto, si adatta alla perfezione al calcio propositivo del tecnico portoghese. Senza dimenticare l'esperienza europea accumulata con il club austriaco, che solo un anno fa aveva ceduto Okafor al Milan.

L'eventuale arrivo a Milano del classe 2001 non rende però automatica la partenza di Thiaw per il quale il Newcastle è tornato nuovamente a farsi sotto. Certo, davanti a una offerta da oltre 25 milioni di euro, il Milan penserebbe davvero di sacrificare il difensore tedesco. A proposito di uscite, sul fronte centrocampo c'è da fare spazio per accogliere un altro rinforzo dopo Fofana. Adli e Pobega sono considerati cedibili con la pista Lazar Samardzic che sta prendendo sempre più quota. L'incontro con il padre è stato positivo, fondamentale adesso ridurre la distanza con l'Udinese che vuole almeno 20 milioni di euro. I rossoneri invece, per ora non vanno oltre i 15.