Milan, missione a Madrid per Morata: pagamento della clausola e visite

L'attaccante intanto risponde alle critiche per il suo trasferimento al Milan: "Ora non posso andarmene e dopo Dortmund volevate tutti cacciarmi"

© Getty Images 1 di 55 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È ufficialmente partito il countdown per Alvaro Morata al Milan: mercoledì la dirigenza rossonera (assieme all'intermediario e agente Fifa Bozzo) sarà a Madrid per pagare la clausola di 13 milioni di euro all'Atletico e per seguire da vicino le visite mediche dell'attaccante, che dopo la vittoria di Euro 2024 con la Spagna partirà per le vacanze. Morata firmerà un contratto quadriennale (più opzione di un altro anno) a circa 5 milioni di euro a stagione e sarà il primo acquisto per Fonseca.

Con una nuova avventura che sta per iniziare, quella al Milan, ce n'è un'altra che non si sta chiudendo nel migliore dei modi. La separazione tra Alvaro Morata e l'Atletico Madrid non arriverà in tribunale, ma di certo porterà con sé qualche strascico. Il presidente Cerezo ha detto chiaramente che l'attaccante spagnolo ha deciso in autonomia di lasciare i Colchoneros e anche per questo il popolo dell'Atleti non l'ha presa bene. Tanto che sui social c'è stato un botta e risposta tra lo stesso Morata e un tifoso dopo che il capitano della Spagna ha detto più volte di essere stato infastidito dalle continue critiche ricevute in patria.

"Tanto bandiera dell'Atleti, ma va a Milano", ha scritto un utente social commentando la notizia del suo imminente trasferimento in rossonero. Piccata la risposta di Morata: "Ora non posso andarmene e dopo Dortmund volevate tutti cacciarmi".