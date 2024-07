Milan-Camarda, la storia continua! Rinnovo fino a giugno 2027 per l'attaccante

UFFICIALE

L'attaccante classe 2008 si è legato al club rossonero fino al 2027 e nella prossima stagione giocherà in Serie C

© Instagram Milan Futuro Francesco Camarda rinnova con il Milan. L'attaccante classe 2008 ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero e nella prossima stagione farà parte del Milan Futuro, seconda squadra rossonera allenata da Daniele Bonera che giocherà in Serie C: "AC Milan comunica che Francesco Camarda ha firmato il suo primo contratto da professionista. Francesco continuerà la sua avventura in rossonero con il Milan Futuro e rimarrà legato al Club fino al 30 giugno 2027".

Attualmente impegnato con l'Italia Under 19 agli Europei di categoria, nell'ultima stagione ha giocato con la Primavera rossonera collezionando in totale 41 presenze e 14 gol tra campionato, UEFA Youth League e Coppa Italia. Inoltre, il 25 novembre 2023, a 15 anni 8 mesi e 16 giorni è diventato il calciatore più giovane di sempre a esordire in Serie A, nella gara casalinga contro la Fiorentina. Vanta anche una seconda presenza a San Siro contro il Frosinone. Un rinnovo importante che sancisce la volontà del Milan di puntare sul giovane attaccante anche in futuro, come dichiarato più volte anche da Ibrahimovic. Non va escluso che nella prossima stagione le presenze in Prima Squadra possano aumentare: Fonseca lo osserverà attentamente.

Sui propri canali social, il club rossonero ha pubblicato un video con le immagini del giovane attaccante rossonero, destinato a vestire la maglia del Milan già da bambino.