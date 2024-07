Il Milan verso gli States ma si infuoca il mercato: Fofana primo obiettivo

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri preparano le valigie per l'imminente partenza per la tournée ma non si ferma il mercato: Fullkrug, Fofana e Pavlovic i prossimi colpi per Fonseca

Giovedì inizia l'avventura americana del nuovo Milan di Fonseca. La squadra partirà per la tournée negli Stati Uniti dove parteciperà al Soccer Champions Tour 2024, in cui avrà a che fare con tre big per un giro di amichevoli che promettono di regalare spettacolo ed emozioni: si fiderà Manchester City, Real Madrid e Barcellona, nel corso di dieci giorni. Il nuovo Milan sin da subito vuole mostrarsi compatto e coeso, e insieme al nuovo allenatore saranno presenti anche insieme Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. L’ad rossonero resterà solo qualche giorno per poi far ritorno a Milano mentre gli altri dirigenti si fermeranno per tutta la tournée. Che Giorgio Furlani voglia ritornare presto alla base per occuparsi di varie operazioni di mercato? Non è da escludere, dopo l'arrivo di Morata la sessione estiva dei rossoneri potrebbe infuocarsi con ancora qualche colpo da piazzare. Il club, infatti, vorrebbe regalare al nuovo tecnico almeno un acquisito per reparto. Niclas Fullkrug è l'altro nome da affiancare allo spagnolo. Il giocatore ha dato la propria disponibilità a trasferirsi a Milano, alla ricerca di un centravanti più fisico per completare il reparto, e sono già stati avviati i contatti con il Borussia Dortmund, che chiede non meno di 18 milioni di euro. Vedremo se arriverà.

Vedi anche Milan Milan, l'Atletico piomba su Fullkrug: può vendicarsi dello sgarbo Morata

Sistemato l'attacco l'obiettivo successivo è il centrocampo. Ai rossoneri piace molto Yossouf Fofana del Monaco, come già noto. Il giocatore andrà in ritiro con il club, ma ha le valigie già pronte da un pezzo. Il Milan vuole approfittare della volontà del calciatore di partire e ha intenzione di stringere questa settimana per cercare di arrivare a Fofana nel più breve tempo possibile. L'accordo però non sarà facile da trovare. I monegaschi chiedono 20 milioni di euro per il cartellino, la società rossonera invece è ferrea e non ha intenzione di spendere oltre i 15 milioni dato che il contratto del centrocampista centrale scadrà tra meno di un anno.

Anche per la difesa i Diavolo dovrà affrontare un vero e proprio inferno. Pronta la battaglia con l'Atletico Madrid per Strahinja Pavlovic, obiettivo numero uno per rinforzare il reparto difensivo. Gli spagnoli si sono inseriti nella trattativa proprio quando il Milan sembrava aver convinto il Salisburgo a scendere sotto i 20 milioni. I rossoneri, però, hanno già ottenuto il sì del giocatore, accordo definito sulla base di 1,5 milioni a stagione. Cifre anche alla portata dell'Atletico, che potrebbe anche permettersi di offrire un ingaggio più elevato. Vedremo cosa sceglierà Pavlovic, se si farà tentare dalla Spagna o è alla fine approderà in Italia.