Milan, mesi di festa per i 125 anni ma Scaroni non dimentica: "Con Yonghong Li epoca nefasta"

LE PAROLE

Il presidente ha ricordato i suoi inizi al club: "Primo anno di passione, poi tutto è cambiato quando Elliott è subentrata"

Il Milan ha inaugurato la stagione del 125° anniversario dalla nascita del club presentando iniziative ed eventi speciali che accompegneranno i prossimi mesi della squadra di Fonseca e non solo. Dai prodotti alle amichevoli speciali in giro per il mondo, al centro delle celebrazioni ci sarà l'anima del club rossonero, senza tempo nelle svariate epoche. Quella attuale vede RedBird proprietario e Paolo Scaroni presidente, in un'avventura per quest'ultimo iniziata in un momento delicato della storia del Milan. "Il mio inizio è arrivato nell'epoca nefasta di Yonghong Li. Facevo parte del Cda per conto di Elliott e il primo è stato un anno di passione. Non avevamo mai i conti a posto per rispettare gli obblighi, poi all'ultimo arrivavano 5 milioni e ci iscrivevamo al campionato. Poi è subentrata Elliott è tutto è cambiato".

Nel 2022 è arrivato lo scudetto, ma soprattutto per diverse stagioni di fila il Milan è tornato a essere protagonista in Europa e in Champions League: "Forti del sostegno e della visione strategica di Gerry Cardinale e RedBird Capital Partners, il Milan sta ponendo le fondamenta per i suoi prossimi 125 anni, per regalare a tutti i tifosi nuovi successi ed emozioni - ha continuato il presidente rossonero -. Siamo un'istituzione iconica e storica, ma capace ancora di suscitare emozioni e passione. Questa festa ci fa pensare al futuro, rimaniamo sempre il grande club di Milano e non ne conosco altri".