Samardzic-Milano, atto secondo: il Milan valuta il serbo per il centrocampo

MANOVRE ROSSONERE

Il trequartista serbo potrebbe sbarcare a Milano con un anno di ritardo, ma questa volta sull'altra sponda del Naviglio, quella rossonera

Samardzic, un'altra lunga estate tra mercato e realtà. Dopo l'ultima estate travagliata, tra il mancato passaggio all'Inter e la permanenza all'Udinese, il trequartista serbo sembra essere destinato a lasciare il Friuli anche in questa sessione di mercato, ma questa volta per approdare dall'altro lato della sponda milanese, quella rossonera. Se l'affare si farà, ovviamente. Al momento, il Milan sta riflettendo sul colpo da fare a centrocampo e nella lista dei candidati c'è anche il nome di Samardzic.

Tutto dipenderà dall'esito della trattativa con il Monaco per Youssouf Fofana: il Milan ha messo sul piatto 12 milioni di euro, ma al momento dal Principato fanno sapere di volere 6 milioni in più per trovare l'accordo. Ed ecco che spunta il nome di Samardzic come alternativa. Non tanto per caratteristiche, come per investimento economico da fare: il Milan ha deciso di destinare 20 milioni per un centrocampista e un colpo ci sarà. La prossima settimana, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sarà un incontro tra la dirigenza rossonera e l'agente di Samardzic, papà Mladen.

Vedi anche Atalanta De Ketelaere è ancora in prestito all'Atalanta e il Milan non incassa

Lo stesso agente che l'anno scorso fece saltare la trattativa con l'Inter. Ad agosto, Inter e Udinese avevano trovato la quadra del cerchio per il passaggio di Lazar alla coorte di Simone Inzaghi, ma la richiesta di cambiare le carte in tavola da parte del padre a trattativa chiusa e visite mediche già fatte fece saltare tutto. Morale della favola? Samardzic rimase qualche giorno in hotel per poi tornare mestamente a Udine. Poi i sondaggi di Napoli, Lazio e Juventus, con i bianconeri che sembravano essere i più vicini a prendere il serbo: una trattativa che però non è mai andata in porto. Chissà se questa volta sarà la volta buona.

Vedi anche Calcio Viabilità e ambiente, la politica concorda: no agli stadi di Milan e Inter, avanti con San Siro

Tutto, però, dipenderà dalle commissioni richieste dall'agente di Samardzic. Da un lato c'è il Milan che è restio a pagarle, vedi l'operazione Zirkzee saltata per questo motivo, dall'altro il padre del calciatore che non dovrà commettere lo stesso errore fatto la scorsa estate. La sensazione è che Samardzic-Milan possa essere una pista percorribile per costi e caratteristiche del calciatore, ma tutto dovrà essere gestito al meglio per far sì che Lazar possa finalmente fare il grande salto in una big che si merita da tanto tempo.