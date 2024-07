Un altro Ibrahimovic in rossonero: il figlio di Zlatan giocherà nel Milan Futuro

di padre in figlio

E' ufficiale la firma del primo contratto da professionista per il figlio di Ibrahimovic, che nella prossima stagione giocherà nel Milan Futuro

© Instagram Milan Futuro Continua il binomio tra la dinastia Ibrahimovic e il Milan. Dopo papà Zlatan, anche il figlio Maximilian continuerà la propria carriera con la maglia rossonera. Il classe 2006, infatti, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero e nella prossima stagione giocherà con il Milan Futuro, seconda squadra rossonera che disputerà il campionato di Serie C. Ad annunciare la firma è stato lo stesso club rossonero con una foto pubblicata sui propri canali social.

Nell'ultima stagione, Ibra Jr, chiudendo la stagione con. Ora un importante salto di categoria lo attende: sarà agli ordini di, allenatore del Milan Futuro. Arrivato al Milandalle giovanili, prima di giocare con l'Under 18 ha vestito anche la maglia della formazione Under 17 rossonera. Solitamente schierato come, può anche giocare da: buon sangue non mente.