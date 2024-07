Milan, affondo per Fofana: 14 milioni al Monaco, chiusura a un passo

COLPO IN ARRIVO

Dopo Morata ecco il francese per il centrocampo: anticipate Manchester United e Atletico Madrid

© Getty Images Youssou Fofana e il Milan non sono mai stati così vicini. L'arrivo in città di Gerry Cardinale, con tanto di visita in sede e incontro con i vertici societari ha fornito un impulso importante alla manovre sul mercato dei rossoneri. Il primo effetto si è visto sul fronte del centrocampista del Monaco, ormai da considerare a un passo. I contatti andato in scena tra il Milan e il club del Principato sono stati proficui: accordo totale su una base di 14 milioni di euro. Da ultimare solo gli ultimi dettagli riguardanti i bonus.

Il Diavolo, che ha nel 25enne parigino da tempo il principale obiettivo per il centrocampo, si è sempre fatto forza sulla volontà dell'ex Strasburgo di approdare a Milanello (già pronto il contratto dalla durata quadriennale). E adesso la fumata bianca appare vicina: entro mercoledì, al massimo giovedì, riferisce La Gazzetta dello Sport, in Via Aldo Rossi, si spera di chiudere l'accordo per avere poi Fofana in ritiro nei primi giorni di agosto.

Le voci insistenti in merito all'interesse di Atletico Madrid e Manchester United per il classe 1999 hanno convinto Moncada ad accelerare e affondare il colpo, forte anche dell'appoggio dello stesso Gerry Cardinale. Il tutto per la gioia di Fonseca che attende con ansia un centrocampista capace di dare equilibrio. Poi sarà il turno di Pavlovic per rimpolpare il reparto arretrato, magari grazie anche all'addio di Thiaw sempre appetito dal Newcastle.