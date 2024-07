Milan, Fonseca: "Soddisfatto del lavoro, ora negli Usa per crescere ancora"

"Soddisfatto di questa prima parte di lavoro a Milanello, ora si parte per la seconda parte negli Stati Uniti, con la stessa voglia e ambizione di continuare a crescere. Forza Milan!". Il neo tecnico rossonero Paulo Fonseca tira le somme della prima parte di preparazione della squadra condividendo sui social un video degli allenamenti e si prepara per la tournée a stelle e strisce. Il Milan partirà giovedì per gli Stati Uniti per il Soccer Champions Tour 2024 dove affronterà il Manchester City domenica 28 alla mezzanotte italiana allo Yankee Stadium di New York, poi il Real Madrid l'1 agosto alle 2.30 sempre italiane a Chicago e mercoledì 7 il Barcellona a Baltimora all'1.30 italiane.