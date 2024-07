Fullkrug-Milan, Sahin smorza l'ottimismo: "Ha un ruolo centrale qui al Dortmund"

OBIETTIVO ROSSONERO

Il nuovo tecnico BVB: "Fülle sa cosa penso di lui. Era mio compagno di squadra a Brema e lo apprezzo molto"

© Getty Images Dalla Germania arrivano dichiarazioni importanti sul futuro di Niclas Fullkrug. Nel mirino del Milan, l'attaccante non ha preso sicuramente bene l'arrivo a Dortmund di Guirassy, ma il tecnico Sahin ha rinnovato la fiducia del club tedesco nei suoi confronti smorzando un po' anche l'ottimismo attorno alla possibilità di potere vedere il giocatore in Serie A con la maglia rossonera. "Fülle sa cosa penso di lui, era mio compagno di squadra a Brema e lo apprezzo molto - ha spiegato il nuovo allenatore del BVB -. Vogliamo avere la migliore squadra possibile, e nei miei piani sia Fullkrug che Guirassy hanno un ruolo centrale".

Vedi anche Milan Milan-Atletico, scontro totale sul mercato: dopo Fullkrug, ora Pavlovic

Una chiara presa di posizione che da una parte lancia un messaggio forte e chiaro al calciatore e dall'altra avvisa il Milan, a caccia dell'erede di Giroud al centro dell'attacco e da qualche tempo sulle tracce del tedesco. Anche dopo l'acquisto di Guirassy dallo Stoccarda, dunque, Füllkrug resta al centro del progetto Dortmund. Un chiarimento che potrebbe far cambiare atteggiamento e idee al giocatore e complicare non poco i piani di Ibra & Co. per puntellare il reparto avanzato con un elemento d'esperienza e fisicità capace di andare sempre in doppia cifra negli ultimi quattro anni in Germania.

Vedi anche Milan Il Milan verso gli States ma si infuoca il mercato: Fofana primo obiettivo

Certo, per convincere Füllkrug a cambiare maglia al Milan non mancano sicuramente le armi, né economiche, né tecniche, ma la piena fiducia di Sahin potrebbe aggiungere ulteriori considerazioni da parte del diretto interessato. Arrivato lo scorso anno dal Brema, nella stagione 23-24 Füllkrug del resto ha mostrato subito di trovarsi a suo agio nel BVB segnando 12 gol e 3 assist in 29 gare e andando a bersaglio tre volte nello strepitoso cammino in Champions League. Numeri che col supporto del nuovo tecnico potrebbero anche convincerlo a rimanere a Dortmund e a respingere le sirene rossonere.