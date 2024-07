Milan, Samardzic ha detto sì: Pobega potrebbe essere la chiave

MANOVRE ROSSONERE

Positivi i contatti tra la dirigenza e l'entourage del centrocampista. Ora c'è da trovare l'accordo con l'Udinese

Un anno dopo c'è ancora Milano nel destino di Lazar Samardzic. Sfumato il passaggio all'Inter quando mancavano solo le firme, il centrocampista serbo è ora vicino ad accasarsi al Milan. I contatti tra dirigenza rossonera ed entourage del calciatore sono stati positivi e Samardzic ha aperto la porta a uno sbarco a Milanello. Prima di affondare il colpo con l'Udinese, il Diavolo ha bisogno di cedere un centrocampista: l'indiziato numero 1 è Tommaso Pobega, che potrebbe proprio fare al caso dei friulani.

L'operazione Samardzic è slegata da quella per Fofana, visto che il serbo ha caratteristiche diverse rispetto al francese e non è un'alternativa. Il serbo naturalizzato tedesco è dota di un'ottima tecnica e di un buon tiro, mentre Fofana è più fisico e difensivo. L'Udinese lo valuta non meno di 20 milioni, mentre il Milan è pronto a iniziare la trattativa sulla base di 15 milioni. La distanza è ampiamente colmabile e il cartellino di Pobega potrebbe mettere tutti d'accordo.

Settimana prossima si entrerà nel vivo della trattativa: la dirigenza del Milan incontrerà prima il padre-agente di Samardzic e, intascata la prevedibile fumata bianca, si sederà a un tavolo con l'Udinese per trovare l'intesa sulla valutazione.

