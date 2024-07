Milan, Gerry Cardinale in sede: vertice con i dirigenti anche sul mercato

MILAN

Il noto imprenditore americano ha incontrato a lungo la dirigenza: sul tavolo le prossime mosse del club

© instagram Visita 'a sorpresa' quest'oggi nella sede del Milan. Intorno alle 13, riferisce Sky Sport, sarebbe arrivato in Via Aldo Rossi Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del club per presenziare a una importante riunione societaria. Presenti tutti i massimi vertici della dirigenza, ossia Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. Scontato che si sia parlato delle prossime mosse sul mercato dopo l'arrivo di Alvaro Morata, senza dimenticare le linee da seguire per la stagione che inizierà ufficialmente il prossimo 17 agosto quando il Milan ospiterà il Torino a San Siro.

Vedi anche Milan Milan, accordo con Fofana per un quadriennale. Ma United e Atletico provano a inserirsi

L'arrivo di Cardinale nel capoluogo meneghino arriva pochi giorni prima dalla partenza (giovedì esattamente) del Milan con direzione America, lì dove il 57enne gestisce tutti i suoi affari. Negli Usa Fonseca ritroverà diversi big e svolgerà altri esperimenti nel corso delle amichevoli in programma al cospetto di Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

TRAVIS SCOTT E SERENA WILLIAMS CON LA MAGLIA DEL MILAN

CINCORO TEQUILA DIVENTA PARTNER UFFICIALE DI AC MILAN

"AC Milan è lieto di annunciare una nuova prestigiosa partnership con Cincoro Tequila, produttore di una pluripremiata gamma di tequila ultra premium, che si unisce alla famiglia dei partner del Club come Official Tequila dei Rossoneri. Questa collaborazione esclusiva segna una importante tappa sia per AC Milan che per Cincoro Tequila, mettendo assieme due nomi iconici nei mondi dello sport e dei distillati di alto livello".