Milan, Pavlovic è a un passo: fumata bianca in arrivo

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri si sono avvicinati ai 20 milioni richiesti dal Salisburgo. Anche Emerson Royal è più vicino

Mentre la squadra è partita per gli Usa, al ritorno Paulo Fonseca potrebbe trovarsi un graditissimo regalo: Strahinja Pavlovic. Il Milan si è avvicinato ai 20 milioni richiesti dal Salisburgo e ora il traguardo sembra essere sempre più vicino tanto che nelle prossime 24 ore è attesa la fumata bianca per il difensore serbo. Il capo scouting Geoffrey Moncada non è volato negli States proprio per chiudere la trattativa, l'accordo con il difensore classe 2001 è già stato raggiunto per un contratto di 5 anni a 1,5 milioni di euro a stagione.

Moncada spera di chiudere a breve anche la trattativa per l'esterno destro di difesa. Milan e il Tottenham hanno ripreso i contatti per portare Emerson Royal in rossonero. Durante questi colloqui, secondo quanto riferisce sui social Matteo Moretto, giornalista di 'Relevo', si sarebbe arrivati a una riduzione della distanza economica. Sarebbero due o tre i milioni di euro di differenza, con gli Spurs che continuerebbero a chiederne 20. La proposta rossonera, quindi, sarebbe intorno ai 17/18 milioni di euro.

Il Milan avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore e il suo entourage. Il contratto, per il laterale brasiliano, sarebbe un quinquennale (o quadriennale con opzione per una stagione in più) da 3 milioni di euro netti all'anno.

