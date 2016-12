Volley, playoff A1 femminile: sorridono Modena e Casalmaggiore

In gara-1 dei quarti di finale dei playoff del campionato di volley A1 femminile , Modena e Casalmaggiore si impongono rispettivamente su Conegliano e Montichiari. Le emiliane, seconde in regular, vincono 3-1 col punteggio di 25-19, 25-20, 20-25, 25-21, mentre le ragazze di coach Gianfranco Milano battono nettamente 3-0 la Metalleghe Sanitars (25-21, 25-23, 25-19). Gara-2, a campi invertiti, è in programma sabato 11 aprile.

Modena si aggiudica il primo round contro Conegliano. La Liu Jo perde la Ferretti nel corso dell'allenamento per una lussazione del dito mignolo della mano sinistra. Per le emiliane sono 26 i punti della Fabris mentre 12 sono quelli della Piccinini e della Rousseaux. A nulla servono i 14 per della Adams per la Imoco. Decisamente più facile il successo di Casalmaggiore che sfrutta l'ottima vena realizzativa della Tirozzi, a quota 18 e della Ortolani a 13. Per la Metalleghe sono 13 i punti della Tomsia. Sabato prossimo Montichiari va a caccia dell'impresa: in questa stagione non ha mai strappato un set a Casalmaggiore.