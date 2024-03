Volley: Itas e Perugia ko, Novara aggancia Milano. Egonu trascina Vero Volley: ancora +1 su Scandicci

VOLLEY

L'ultima giornata di Superlega vede la sconfitta dei campioni contro Padova. In Serie A1 la Vero Volley passa 3-2 con Roma e viene raggiunta al secondo posto dalla Igor Gorgonzola

© Twitter Vero Volley L'ultima giornata di Superlega ha ormai poco da dire: l’Itas perde 3-1 con Padova, Perugia va ko con Milano, mentre Civitanova, Piacenza e Monza vincono, consolidando la propria posizione in vista dei playoff. Il ventiduesimo turno della Serie A1 di volley femminile spicca per la sfida tra Milano e Roma, vinta al quinto set dalla Vero Volley per 18-16. Aggancio al secondo posto di Novara (3-1 a Firenze), si avvicina Scandicci (3-1 a Chieri).

SUPERLEGA-VOLLEY MASCHILE

L'ultima giornata di regular season ha come big match quello tra Milano e Perugia: la sfida viene decisa al tie break per 15-13 in favore dei padroni di casa, che rimontano i campioni del mondo e si regalano la sfida contro la Gas Sales Bluenergy nella final eight. I detentori del titolo dell’Itas Trentino cedono nel match interno contro Padova per 3-1 (Porro mattatore con 18 punti). Esulta anche Piacenza, proiettato verso le fasi finali con un terzo posto finale consolidato grazie al successo per 3-1 (14 punti per Yuri Romanó) contro Modena, futura avversaria dei campioni in carica dato l'ottavo posto conquistato. Subito dietro c'è la Lube Civitanova, dominante a Verona con un secco 3-0 grazie a Lagumdzija e Nikolov: i veneti affronteranno i campioni del mondo ai quarti di finale. Stesso risultato per Monza, vincente contro Cisterna e avversaria proprio dei marchigiani nella sfida a eliminazione diretta. Saluta la categoria con un successo invece Catania, che supera 3-1 Taranto.

SERIE A1-VOLLEY FEMMINILE

Partita molto equilibrata tra Milano e Roma nel lunch match, con la Vero Volley che esulta grazie al 18-16 del quinto set. Bellissimo duello tra Bici ed Egonu: la prima chiude con 34 punti a referto, la seconda con trenta. Le lombarde riprendono due volte le ospiti ed esultano al tie break grazie ai punti decisivi di Cazaute, dopo aver rischiato il ko sul 14-15. Questo risultato permette loro di restare a +1 su Scandicci, vittoriosa 3-1 in casa di Chieri. Antropova risulta decisiva con i suoi 26 punti. Novara invece passa col medesimo risultato a Firenze e aggancia le meneghine al secondo posto: le piemontesi aprono con un netto 25-16 e chiudono con un doppio 25-20, mandando in doppia cifra Markova (20), Buijs, Bosetti e Bonifacio. Successo agevole di Vallefoglia, che supera 3-0 Trento e consolida la propria posizione in top eight, mentre Busto Arsizio cede 3-1 a Cuneo (24 punti di Enweonwu).