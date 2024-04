Volley, la VBC Casalmaggiore cede il titolo sportivo alla Cuneo Granda Volley 

VOLLEY

La società cremonese ha deciso di concludere l'esperienza nel massimo campionato dopo la vittoria di uno scudetto e di una Champions League

La Serie A1 di volley femminile perde una delle sue protagoniste in vista del campionato 2024/25. VBC Casalmaggiore ha infatti annunciato la cessione del titolo sportivo alla Cuneo Granda Volley dopo che soci e dirigenti hanno a lungo vagliato la proposta e prendere la decisione all'unanimità. La dolorosa scelta è arrivata in seguito alla scelta di Trasporti Pesanti di concludere l'esperienza triennale come main e title Sponsor della squadra cremonese obbligando la formazione presieduta da Massimo Boselli a cedere dopo undici campionati di Serie A1, uno scudetto e una Champions League.

“Siamo abituati ad una parola sola abbiamo verificato tutte le possibilità e abbiamo trovato in Casalmaggiore una società che ha gradito i nostri ragionamenti, che collimavano con i loro - hanno confermato i co-presidenti della società piemontese Patrizio Bianco ed Emilio Manini -. Adesso ci occuperemo di dare corso alla composizione del roster, sul quale avevamo comunque lavorato da tempo, con la volontà di disputare la categoria di A1.”

Con la cessione del titolo di Serie A1 l'attività della Società VBC Pallavolo Rosa ha confermato di volere continuare "sia a livello economico che sportivo, dandoci nuovi che saranno meglio definiti nelle prossime settimane" come spiegato da un comunicato stampa della squadra che punterà ora all'organizzazione di "3 Camp estivi a Forte dei Marmi per i quali è in corso la raccolta di adesioni".

Con il titolo di A2 lasciato libero da Cuneo, le ipotesi sul futuro della VBC Casalmaggiore sono diverse: si parla dell'acquisizione del posto libero dalle piemontesi, tuttavia sono diverse le società che hanno bussato alla porta del team di Bianco e Manini. Un'altra ipotesi riguarderebbe un'eventuale ripartenza dalle Serie B tenendo conto che in B2 c’è già Viadana sostenuta proprio dalla Vbc Rigoletto.