Volley: Perugia e Trento debuttano con una vittoria nei playoff della Superlega

VOLLEY

© Trentino Volley X I playoff della Superlega di volley iniziano nel migliore dei modi per l'Itas Trentino, testa di serie numero uno, che sconfigge 3-0 Modena. Risponde a tono la Sir Susa Vim Perugia, che rimonta e batte 3-1 Verona. Cadono Piacenza e la Lube: vittorie per Milano (3-2) e Monza (3-1). Nell'A1 femminile, prosegue il percorso netto di Conegliano: 23 su 23 e vittoria nella regular season. Cade la Vero Volley Milano, nonostante i 36 punti di Egonu.

SUPERLEGA VOLLEY

La prima tornata di gare dei playoff della Superlega di volley inizia nel migliore dei modi per le prime due della regular season. Gara agevole nel punteggio, ma non nel suo sviluppo per l'Itas Trentino (1), che deve sudare per sconfiggere 3-0 la Valsa Group Modena (8) col punteggio di 25-23, 25-18, 25-18. I vincitori della regular season restano sempre in controllo e portano a casa la vittoria grazie a un'ottima prestazione delle loro stelle: Rychlicki è il migliore con 15 punti, precedendo Michieletto (14) e Lavia (13), mentre agli ospiti non bastano i 20 punti di Davyskiba. Risponde a tono, nell'altra parte di tabellone, la Sir Susa Vim Perugia (2): 3-1 in rimonta alla Rana Verona, testa di serie numero sette che aveva vinto il primo set. Gli umbri ribaltano i giochi col punteggio totale di 23-25, 25-16, 25-21, 25-19 e piazzando il primo colpo in una serie al meglio delle cinque gare. Semeniuk (24) e Ben Tara (18) trascinano la Sir nel momento più difficile, mostrando tutta la forza dei perugini, chiamati ora a vincere il loro mal di trasferta nel duello in terra scaligera.

Crollano invece le altre due teste di serie del tabellone: la Lube Civitanova (4) viene travolta dalla Mint Vero Volley Monza (5) nel terzo e nel quarto set, subendo anche un'umiliante parziale di 25-11 che indirizza definitivamente la sfida. Sconfitta a sorpresa anche per la Gas Sales Bluenergy Piacenza (3), che cade nel quinto set contro l'Allianz Milano (6): 25-20, 21-25, 25-19, 22-25, 10-15 il punteggio, coi 19 punti di Romanò che non bastano per salvare gli emiliani. Decidono la sfida Reggers (18), Ishikawa (17) e Vitelli (16) per la formazione ospite: i piacentini ora dovranno iniziare la loro rimonta nelle successive sfide.

SERIE A1 FEMMINILE

La Prosecco Doc Imoco Conegliano prosegue il suo percorso netto in questa stagione, conquistando la 23a vittoria in altrettante gare e salendo a 66 punti. Il successo e l'ennesimo 3-0 dominante della stagione (25-14, 27-25, 25-17) arrivano contro l'Igor Gorgonzola Novara, la quarta in classifica, con Haak (23) e Robinson-Cook (15) sugli scudi. Conegliano vince così la regular season, volando a +11 su quella Savino Del Bene Scandicci che sconfigge con lo stesso punteggio (3-0) la Wash4green Pinerolo: prova superlativa di Antropova, che chiude con 22 punti. Una gara straordinaria di Paola Egonu, che domina il gioco con 36 punti e un record per la Serie A, non basta invece all'Allianz Vero Volley Milano. La terza della classe, che con 54 punti precede Novara (53), viene infatti sconfitta 3-2 dalla Trasportipesanti Casalmaggiore: la prova da campionessa dell'azzurra viene vanificata dalle grandi partite di Simone Lee (21) e Smarzek (18).

Nelle altre gare di giornata, festeggia la Reale Mutua Fenera Chieri '76: 3-0 a Busto Arsizio con Grobelna (18) e Skinner (14) come assolute protagoniste. Stesso punteggio la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che resta in zona-playoff e aggancia Pinerolo dopo una gara ad alto punteggio: 25-15, 30-28 e 26-24 i parziali, Degradi è l'Mvp con 20 punti. Nell'ultima gara di giornata, visto che Trento-Bergamo era stata rinviata al 20 marzo, l'Honda Olivero S. Bernardo Cuneo sconfigge 3-2 Roma. Alle capitoline non bastano i 30 punti di Bici e 19 di Rivero. Ad oggi, sarebbero qualificate ai playoff Conegliano (66), Scandicci (55), Milano (54), Novara (53), Chieri (42), Pinerolo (34), Vallefoglia (34) e Roma (32).