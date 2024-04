Volley, A1 femminile: Conegliano vince gara-3 con Novara e raggiunge Scandicci in finale

VOLLEY

La Prosecco Doc Imoco Volley sconfigge 3-0 l'Igor Gorgonzola Novara nel match decisivo. Ora la sfida ad Antropova e compagne per il titolo

L'Igor Gorgonzola Novara aveva interrotto la serie vincente della Prosecco Doc Imoco Conegliano a 43 sfide, portando la serie delle semifinali scudetto alla gara-3, ma non può nulla nel match decisivo. Sono le venete a primeggiare e passare il turno, regalandosi la sfida alla Savino Del Bene Scandicci nella finalissima per il titolo: 3-0 il punteggio di gara-3 (25-19, 25-22, 25-20). Decolla subito Conegliano, che cancella un primo svantaggio e si porta sull'11-6, piazzando un parziale che sembra decisivo. Novara rientra sul -3 con Bosetti, ma Wolosz firma il +8 (18-10). L'allungo è decisivo, con Haak a chiudere il set sul 25-19 per l'Imoco. Stessa musica nel secondo parziale, dove l'Igor va in vantaggio sul 12-11, ma viene rimontata e superata dalle rivali. Le venete volano fino al 18-15, vengono raggiunge e scavalcate da Danesi per il 19-18 piemontese e poi chiudono i giochi: Haak pareggia, Plummer firma l'allungo e il secondo set si chiude sul 25-22. Non cambia la musica nel terzo parziale, che vede Conegliano mantenere sempre un margine di sicurezza e chiudere sul 25-20: gioco, partita, incontro per l'Imoco, che vince 3-0 e si regala la finalissima per lo scudetto contro Scandicci. Decisivi i 18 punti di Isabelle Haak, che precede Plummer (15) e Kelsey Robinson-Cook (12) nel tabellino delle venete e dominatrici della stagione. A Novara, invece, non bastano i 15 punti di Markova per scompaginare il pronostico.