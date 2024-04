Volley, Superlega: Monza si prende gara-2 contro Perugia e porta la serie in parità

VOLLEY

La Sir Safety sconfitta in Brianza 3-2 con il punteggio di 25-20, 23-25, 21-25, 25-19 e 15-11: finale sull’1-1

© Getty Images Nel secondo appuntamento della finale Scudetto di Superlega di volley trionfa Monza, che porta la serie sull’1-1 contro Perugia. La Mint si impone per 3-2 con il punteggio di 25-20, 23-25, 21-25, 25-19 e 15-11. Buona partenza della squadra di Eccheli, a cui però risponde la Sir Safety con Ben Tara e Leon. La Vero pareggia i conti grazie a Maar e Takashi, andando poi a chiudere al tie-break. Gara-3 in programma giovedì 25 aprile.

Perugia chiama, Monza risponde: i brianzoli pareggiano subito i conti in gara-2 della finalissima Scudetto di Superlega, trionfando 3-2 con il punteggio di 25-20, 23-25, 21-25, 25-19 e 15-11. Nel primo set la Mint parte forte, con Lorenzetti costretto a chiamare subito il time-out dopo quattro punti consecutivi degli avversari. La pausa ottiene gli effetti sperati, perché gli ospiti riescono a tornare sotto e anche a sorpassare. Verso metà partita sale in cattedra Maar, decisivo sia a muro che in attacco: i padroni di casa allungano con l’aiuto di Loeppky, andando a chiudere con il mani fuori di Maar per il 25-20 che vale l’1-0. L’avvio del secondo parziale è più equilibrato, con Ben Tara a trascinare gli umbri. Perugia sembra avere qualcosa in più, ma Maar porta i suoi a ricucire il gap fino al 22-22: nel momento clou la Safety mette la freccia, chiudendo 25-23 e riportando l’incontro sull’1-1.

Gli ospiti volano sulle ali dell’entusiasmo, trascinati da Leon, Giannelli e il solito Ben Tara. Perugia amministra per tutto il terzo set due-tre punti di vantaggio, arrivando anche a toccare le cinque lunghezze sul 15-10. La Vero Volley non riesce a tornare in scia, con i perugini che chiudono 25-21 la terza partita, mettendo il muso avanti sul 2-1. I brianzoli provano a reagire nelle prime fasi del quarto parziale, grazie a due ace di Takashi al servizio. La Mint prova a scappare via sul 12-6, con gli avversari che non riescono più a tornare sotto: Monza si porta a casa il set 25-19 per il 2-2, rimandando tutto al tie-break. Nel mini-parziale decisivo Takashi prova a spingere in avanti i lombardi, ripresi però dagli avversari fino al 9-9: nel momento clou sale in cattedra anche Galassi, con un paio di giocate decisive che portano la Vero Volley al successo per 15-11. Vince Monza 3-2 e porta la Serie sull’1-1, gara-3 in programma giovedì 25 aprile in Umbria.