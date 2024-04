Volley, Playoff Superlega: clamorosa rimonta di Monza su Trento, vince gara-5 e si prende la finale 

Playoff Superlega

La Mint piega 3-2 l’Itas nella sfida decisiva con il punteggio di 25-18, 25-22, 23-25, 24-26, e 17-15: ora la finalissima contro Perugia per lo Scudetto

© X La finale Scudetto di Superlega di volley maschile sarà Perugia-Monza: la Vero Volley piega Trento anche in gara-5 della semifinale, imponendosi per 3-2 con il punteggio di 25-18, 25-22, 23-25, 24-26, e 17-15. I lombardi vanno avanti 2-0, vengono rimontati 2-2 e poi chiudono al tie-break. Dopo aver perso le prime due sfide i brianzoli entrano nella storia, rimontando contro l’Itas e prendendosi la prima finale Scudetto.

Incredibile rimonta di Monza, che sotto 2-0 vince tre incontri consecutivi e si prende la finale Scudetto di Superlega: la Mint vince gara-5 3-2 con il punteggio di 25-18, 25-22, 23-25, 24-26, e 17-15. L’incontro vive un andamento di fatto opposto rispetto a quello della serie: avvio roboante della Vero Volley nel primo parziale, con due rapide serie di tre punti consecutivi per volare via sul 6-1. I padroni di casa cercano di rientrare, ma non riescono mai a creare un mini-break per accorciare le distanze. Sul 15-11 in favore degli ospiti arrivano altri tre punti in successione per i brianzoli, che poi vanno a chiudere con il 25-18, trascinati da Loeppky e Galassi. Il secondo set è decisamente più equilibrato, con sorpassi e contro-sorpassi continui. Le due squadre arrivano fino al 22-22, ma nel momento decisivo i lombardi hanno la meglio, con un super Maar sugli scudi: una pipe e un ace nel momento più delicato, per chiudere sul 25-22. Anche la terza partita vive di sostanziale equilibrio, nonostante un ottimo avvio della squadra di Eccheli (10-5). Anche in questo caso Maar diventa protagonista, ma questa volta in negativo: una invasione di troppo sul 21-21, con Trento che riesce a dare la spallata decisiva e a imporsi con il 25-23. Nel quarto set la squadra di Soli si aggrappa (come già ampiamente fatto in precedenza) a Rychlicki, che porta i suoi fino al sorpasso del 16-15 (dopo aver inseguito nelle prime fasi). Le due schiacciate di Michieletto spingono i padroni di casa sul 21-19, a cui risponde però Takashi. L’attacco di Lavia vale il 26-24 definitivo, si va al tie-break: nel momento più critico per Trento, sotto di due punti, Lavia infila due ace consecutivi, ma la Mint con Maar riesce ad arrivare sul 14-12. I brianzoli falliscono i due match point, ma sul 16-15 non sbagliano, andandosi a prendere la finale. Monza raggiunge Perugia nella finalissima, eliminata la grande favorita (e mattatrice della regular season) Trento.