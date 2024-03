Volley donne: Milano in finale di Champions per la prima volta, che impresa col Fenerbahce

VOLLEY DONNE

Nella bolgia di Istanbul la Vero Volley la spunta sulle turche al golden set. Egonu da urlo con 35 punti

© X Vero Volley Impresa dell'Allianz Vero Volley Milano. Dopo il 3-0 ottenuto all'andata in casa, la squadra di Marco Gaspari stacca il pass per la sua prima finale di Champions League di volley femminile conquistando il 'golden set', dopo aver perso 3-1. Nella bolgia del Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu di Istanbul, in Turchia, con 7mila spettatori, il Fenerbahce Opet allenato da coach Stefano Lavarini sfiora soltanto la remuntada. Questi i parziali: 25-15, 26-28, 25-22, 25-23, 11-15. Decisivi i 35 punti messi a segno dalla solita Paola Egonu.

Non bastano alle padrone di casa i 29 punti realizzati da Vargas e i 25 di Fedorovtseva. Ora la partita decisiva sarà il 4 maggio sempre a Istanbul contro la vincente della sfida fra le turche dell'Eczacibasi Spor Kulübü e l'Imoco Volley Conegliano, in programma domani.