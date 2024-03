Volley: Milano e Civitanova portano la serie a gara-5. A1 femminile, definiti i playoff

VOLLEY

La Gas Sales Bluenergy Piacenza vince i primi due set, ma si fa rimontare: si andrà a gara cinque. Anche Civitanova pareggia i conti con Monza

© twitter Gara-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto della Superlega sorride all'Allianz Milano che, dopo aver perso i primi due set, rimonta Piacenza con le grandi prove di Melgarejo e Ishikawa, vincendo 3-2 e portando la serie a gara-5. Stessa sorte per la Lube, che vince al tie-break: servirà un'altra gara con Monza per stabilire chi passerà alle semifinali. Nell'A1 femminile, Conegliano fa 26 su 26 nella regular season ed Egonu va ko contro Vallefoglia. Definiti gli accoppiamenti dei playoff.

SUPERLEGA MASCHILE

La quarta gara dei playoff scudetto della Serie A non chiude le due serie rimaste ancora aperte, che vengono portate a gara-5: mercoledì il dentro-fuori per le semifinali. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, che sembrava in pieno controllo contro l'Allianz Milano, viene infatti rimontata e sconfitta per 3-2 dai meneghini, che pareggiano i conti. Perugia dovrà dunque aspettare ancora la sua avversaria, dopo un match dai ritmi e dall'andamento folli. Piacenza vince i primi due set ai vantaggi, ma subisce il break dell'Allianz. Romanò la riporta in vantaggio e a ridosso della vittoria del terzo set, ma Melgarejo e Ishikawa fanno reagire Milano: il 25-23 del terzo set prolunga i giochi. Nel quarto regna l'equilibrio e il finale è concitato: il check cancella la vittoria per 25-22 di Milano e riporta sotto la Gas Sales, che mantiene la parità fino al 25-25. Qui i piacentini sbagliano al servizio e si consegnano all'attacco di Ishikawa, che non sbaglia e porta tutti al tiebreak. Nel quinto parziale dovrebbe regnare l'equilibrio, invece c'è solo una squadra in campo e non è Piacenza: l'Allianz Milano domina, vince 15-6 e conquista gara-5 col punteggio di 3-2 (28-30, 25-27, 25-23, 27-25, 15-6). Merito delle prove sontuose di Reggers (22) e Ishikawa (20), ma anche di Melgarejo (12), mentre ai piacentini non bastano i 29 punti di Romanò per chiudere i giochi.

Anche l'altra serie tuttora aperta disputerà gara-5: merito di Civitanova, che sconfigge 3-2 la Mint Vero Volley Monza (25-18, 23-25, 25-22, 18-25, 15-13) e pareggia i conti. La sfida inizia con la vittoria della Lube nel primo set, ma i padroni di casa rispondono subito e l'equilibrio prosegue per tutto l'arco del match. Le squadre si rispondono colpo su colpo e l'approdo al quinto set è la logica conseguenza, con la Lube che sfrutta la grande serata delle sue stelle per spuntarla: il 15-13 vale la vittoria per 3-2 e il pareggio della serie (2-2). Decisivi Nikolov e Marlon Yant, che chiudono con 24 punti a testa nella sontuosa vittoria di Civitanova, vanificando i 23 punti di Maar (che supera i 400 in Superlega) e i 17 di Szwarc. Anche Trento dovrà dunque aspettare ancora la sua avversaria, perché mercoledì la Mint Vero Volley Monza e la Lube Civitanova giocheranno gara-5 dei quarti di finale.

SERIE A1 FEMMINILE

L'ultima giornata della Serie A1 di volley femminile ci consegna gli ultimi verdetti di una regular season che è stata dominata dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano, che disputerà anche la finale di Champions League contro Milano. Le venete chiudono con 26 vittorie su 26 e con 75 punti, travolgendo 3-1 in rimonta l'Uyba Volley Busto Arsizio (22-25, 25-20, 25-20, 25-19): decisivi i 16 punti di Squarcini, che precede Gennari e Lanier (15) nel tabellino della sfida. Son ben cinque le giocatrici in doppia cifra per l'Imoco, mentre Scandicci chiude al secondo posto (63) e con una vittoria sofferta: la Volley Bergamo 1991 perde 3-2 (21-25, 22-25, 25-19, 25-17, 15-9) e, col punto ottenuto, ottiene la salvezza e giocherà nella massima serie anche l'anno prossimo. Anche qui il successo arriva con un ribaltone delle toscane che, dopo aver perso i primi due set, si ritrovano sotto la spinta di Antropova: 30 punti per l'azzurra, che precede Zhu Ting (20) e vanifica la prova di squadra delle orobiche, con 17 punti di Lorrayna. Chiude così al terzo posto l'Allianz Vero Volley Milano (60), che risente dei postumi dell'Europa e viene sconfitta 3-0 da Vallefoglia.

27-25, 25-19, 25-22 il punteggio, in un match condizionato dalla giornata-no di Egonu (7 punti) e dalla grande prestazione di Degradi (21) per le vincitrici. Subisce una sconfitta a sorpresa anche l'Igor Gorgonzola Novara, che termina la regular season al quarto posto (56) e va ko a Roma: l'Aeroitalia Smi ottiene una vittoria che blinda i suoi playoff col punteggio di 3-1, beneficiando della grande prestazione di Bici (23) e di un'ottima Melli (14). Successo anche per Chieri, che sconfigge 3-0 Casalmaggiore e chiude quinta, mentre la vittoria di Firenze sull'Honda Olivero San Bernardo Cuneo ne sancisce la retrocessione. Le piemontesi, sconfitte 3-1 grazie alle grandi prove di Kipp (23) e Alsmeier (19), salutano la categoria e scivolano in A2. Non bastano i 18 punti di Enweonwu, Cuneo retrocede con l'Itas Trentino, che chiude la sua annata con l'ennesimo ko e il 3-0 subito dalla Wash4green Pinerolo. Non bastano i 12 punti di Francesca Michieletto per evitare la 23a sconfitta stagionale.

Si definiscono così i quarti dei playoff scudetto: nella parte alta del tabellone Conegliano (1) sfiderà Roma (8), andando poi a incrociare in semifinale la vincente del duello tra Novara (4) e Chieri (5). Nella parte bassa, invece, la Vero Volley di Egonu (3) affronterà Pinerolo (6), andando poi a incrociarsi con Scandicci (2) o Vallefoglia (7). Retrocessione, come si era detto poc'anzi, per Cuneo e Trento.

Serie A1, la classifica finale: Prosecco Doc Imoco Conegliano 75, Savino Del Bene Scandicci 63, Allianz Vero Volley Milano 60, Igor Gorgonzola Novara 56, Reale Mutua Fenera Chieri 48, Wash4green Pinerolo 37, Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia 37, Aeroitalia Smi Roma 37, Trasportipesanti Casalmaggiore 31, Il Bisonte Firenze 30, Uyba Busto Arsizio 24, Volley Bergamo 19, Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 18, Itas Trentino 11.