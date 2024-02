VOLLEY

Tutto ok nel ritorno di Nantes, per "Mister secolo" la prima coppa con le donne

© igor novara Novara trionfa. Il volley italiano alza la prima coppa europea stagionale grazie alla squadra di Bernardi che, dopo aver vinto contro il Nantes per 3-0 la partita d'andata al Pala Igor, mette le mani sulla Challenge Cup bissando il successo in terra francese. 1-3 (25-23, 16-25, 20-25, 19-25) il finale per le piemontesi che già sul 2-1 hanno potuto festeggiare la conquista del titolo.

Per la Igor è il terzo trofeo continentale dopo la Champions League del 2019 e la Challenge del 2003. Grande soddisfazione per il coach Lorenzo Bernardi che, dopo i numerosi trofei da giocatore e da allenatore nel maschile, mette in palmares la prima coppa al femminile. Sugli scudi il duo russo Akimova (25 punti per lei)-Markova (15), autentiche bocche di fuoco per la Igor.