Volley: Trento e Perugia in semifinale in Superlega

© Trabalza/trentinovolley.it Nella SuperLega maschile di volley, si chiudono altre due serie del primo turno di playoff: Trento e Perugia, infatti, battono Modena (25-22, 25-19, 25-21) e Perugia (25-22, 25-20, 22-25, 15-25, 17-15) e volano in semifinale. Riapre i giochi, invece, la Lube Civitanova, che si impone 21-25, 30-28, 21-25, 25-22, 15-11 su Monza ed è ora sotto solo 2-1. Nella penultima di regular season della Serie A femminile, ok Scandicci, Chieri e Novara.

SUPERLEGA MASCHILE

Trento e Perugia volano in semifinale, Civitanova tiene aperta la serie: questa, in sintesi, la serata di gara-3 dei playoff nella SuperLega maschile. L'Itas travolge ancora una volta Modena imponendosi con il punteggio di 25-22, 25-19, 25-21 e chiudendo sul 3-0 il quarto di finale. Fondamentali i 17 punti di Daniele Lavia, Mvp del match, con Rychlicki che ne mette a referto 16 e Michieletto che ne realizza 8, mentre non bastano i 13 di Davyskiba per la formazione di Giuliani. Continua la serie positiva degli uomini di Soli, che passano il turno e si confermano i favoriti numeri uno per la vittoria dello Scudetto.

Serve invece il quinto set a Perugia per avere ragione di Verona e chiudere la serie sul 3-0. finisce 3-2: 25-22, 25-20, 22-25, 15-25, 17-15 i parziali del successo della Sir Susa, trascinata dai 18 punti di Semeniuk e dai 14 di Russo e Ben Tara. Keita, invece, realizza 28 punti, ma non tiene in corsa la Rana, che chiude il suo campionato.

L'unica serie che resta aperta è dunque quella tra Civitanova e Monza: la Lube si impone al quinto set contro la Mint Vero Volley, ora avanti "solo" 2-1. E i padroni di casa vedono da vicinissimo l'eliminazione, visto che gli ospiti si portano sul 2-1 (25-21, 28-30, 25-21), ma la riprendono con il 25-22 del quarto set e, soprattutto, con il 15-11 del tie-break. Gran parte del merito è di Yant Herrera, che vince praticamente un parziale da solo con 27 punti, mentre non bastano i 22 di Maar ai brianzoli. Verdetto dunque rimandato a gara-4, ma Monza avrà in casa il secondo match point.

SERIE A FEMMINILE

In Serie A femminile, la penultima giornata di regular season vede tre vittorie in tre set: Scandicci, Chieri e Novara si impongono su Roma, Cuneo e Bergamo. La Savino Del Bene travolge le capitoline: netto 25-18, 25-17, 25-20, mentre la Reale Mutua si impone 25-21, 25-18, 25-19 e l'Igor Gorgonzola domina (25-22, 25-17, 25-14). Una vittoria fondamentale soprattutto per Chieri che ufficializza il suo quinto posto mentre le toscane restano seconde davanti alla Vero Volley in questo testa a testa per le primissime posizioni dietro l'irraggiungibile Conegliano. Nell'ultima giornata, Scandicci sfiderà proprio Bergamo, mentre Chieri affronterà Casalmaggiore e Novara andrà nella Capitale.