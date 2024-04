Volley A1 donne: Scandicci chiude i conti con Milano e vola in finale, Novara fa 1-1 con Conegliano

VOLLEY A1 DONNE

Dopo 43 partite di fila, l'Imoco perde: Novara si impone al tie-break e pareggia la serie. La Savino Del Bene elimina Milano

© ipp Non mancano i colpi di scena nelle semifinali scudetto della Serie A1 femminile di volley: dopo 43 partite, Conegliano incassa la prima sconfitta stagionale, con Novara che si impone 25-17, 25-23, 17-25, 14-25, 15-12 e pareggia la serie, ora sull'1-1. Sarà decisiva gara-3, che si giocherà in casa dell'Imoco. Chiude i conti, invece, Scandicci: la Savino Del Bene batte 25-22, 25-22, 25-21 Milano, fissa la serie sul 2-0 ed è la prima finalista.

C'è sempre una prima volta e per Conegliano arriva in gara-2 della semifinale Scudetto: l'Imoco Volley incassa il primo ko stagionale dopo 43 vittorie consecutive considerando tutte le competizioni, 45 se si contano anche gli ultimi successi della stagione 2022/2023. Le campionesse in carica perdono al tie-break a Novara, con l'Igor Gorgonzola che rischia di subire la rimonta ma si impone 25-17, 25-23, 17-25, 14-25, 15-12. L'avvio è perfetto per le piemontesi, che sorprendono le campionesse in carica e finaliste di Champions: le ragazze di Bernardi dominano i primi due set, trascinate dalle super Marina Markova (ben 26 punti a fine partita) e da Greta Szakmary (12). Con il 25-17 del parziale d'apertura e, soprattutto, il tiratissimo 25-23 del secondo, le padrone di casa si portano sul 2-0. A quel punto, Santarelli dà una scossa e Conegliano pareggia i conti con un rapido 25-17, 25-14. Il quinto e decisivo parziale, però, premia Novara con la vittoria sancita dall'invasione di Isabelle Haak: l'Igor Gorgonzola infligge il primo ko alle campionesse in carica e rimanda il verdetto a gara-3. Si giocherà in casa della squadra che in questo momento è sicuramente la più forte, ma non è imbattibile e Novara l'ha dimostrato, imponendole una sconfitta che non incassava dall'11 maggio 2023.

L'altro colpo di scena è che la finale Scudetto non potrà essere Conegliano-Milano, che è stato l'atto conclusivo di Supercoppa e Coppa Italia e che si ripeterà anche in Champions. Questo perché la Vero Volley di Paola Egonu perde anche gara-2 a Scandicci e saluta il campionato, con la Savino Del Bene che potrà guardare gara-3 di Conegliano-Novara sul divano da finalista. La formazione toscana domina anche la seconda partita della serie, imponendosi 25-22, 25-22, 25-21. Come nel primo match, risultano decisive Antropova (18 punti) e Ting Zhu (15), mentre i 18 di Egonu non salvano le milanesi. Il momento che chiude virtualmente il match è quello finale del terzo set: la Vero Volley, avanti 19-15, incassa otto punti consecutivi e, di fatto, alza bandiera bianca. Scandicci scrive la storia: non aveva mai raggiunto la finale Scudetto.