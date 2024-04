Volley: Monza porta Trento a gara-5, Perugia in finale

SUPERLEGA

La Vero Volley trascina la serie sul 2-2, gli umbri rimontano Milano e si qualificano all'ultimo atto

© Perugia Volley X La Vero Volley Monza supera in quattro set i campioni in carica dell’Itas Trentino tra le mura amiche (al termine di un match combattuto) e porta la semifinale di Superlega a gara-5. I parziali sono di 22-25, 25-23, 25-23, 25-11. La Sir Safety Perugia rimonta invece l’Allianz Milano in trasferta al termine di una sfida equilibrata, chiude la serie sul 3-1 (25-18, 24-26, 20-25, 18-25) e diventa la prima finalista del torneo.

Monza vuole replicare il successo di gara-3 e parte subito forte, comandando il primo set fino al 16-12 prima di vedersi rimontare sotto i colpi di Kozamernik e Lavia, per poi cedere a Trento per 25-22, complice un decisivo Michieletto nei momenti cruciali. Il secondo periodo vede ancora un grande equilibrio tra le parti, sfruttato perfettamente dalla Vero Volley, abile a ribaltare le sorti del parziale dal 21-23 e livellare i conti grazie a Galassi e Maar. I brianzoli approfittano del momento ed assestano un altro colpo ai campioni in carica, fuggendo fino al +5 nel set successivo e resistendo al ritorno degli ospiti per il 25-23 (con qualche polemica) che mette Monza vicina a gara-5. Il quarto parziale diventa quasi una formalità, con i padroni di casa che si portano immediatamente sul 9-1 e chiudono il match con un roboante 25-11.

Milano è costretta a vincere per restare in corsa per il titolo ed il primo set è un ottimo segnale, dal momento che i padroni di casa scappano immediatamente e chiudono agevolmente sul 25-18. Il parziale successivo è uno spettacolare botta e risposta continuo tra le due compagini: Kazyiski procura la palla del 2-0 ai suoi, ma Plotnytskyi la annulla e costruisce praticamente da solo il pareggio umbro (con l'aiuto finale di Ben Tara per il 24-26). I campioni del mondo sfruttano il momento e completano la rimonta grazie ad un fondamentale allungo a metà del terzo, tramutato agevolmente nel 20-25 che porta la Sir Safety ad un passo dalla finale. Il quarto set regala ancora grande equilibrio tra le forze in campo, almeno fino a quando sul 13-13 Semenyuk decide di infilare un break di cinque punti consecutivi e mandare di fatto gli umbri in finale di Superlega.