Volley, Superlega: Trento rialza la testa, sua gara-1 della finalina con Milano  

VOLLEY

L’Itas piega l’Allianz 3-2 nella sfida per il terzo posto, con il punteggio di 23-25, 25-18, 23-25, 25-19 e 15-11

© Trentino Volley Torna al successo Trento, che dopo l’eliminazione in semifinale playoff di Superlega per mano di Monza riesce a imporsi in gara-1 della finale playoff per il terzo posto. L’Itas trionfa 3-2, con il punteggio di 23-25, 25-18, 23-25, 25-19 e 15-11. Avvio difficile per i campioni in carica, costretti a inseguire dopo il primo e dopo il terzo set. Gli uomini di Soli svoltano nel finale, andando poi a chiudere un tie-break combattuto.

Prova d’orgoglio di Trento, che supera 3-2 Milano in gara-1 della finale per il terzo posto di Superlega maschile di volley. L’andamento della prima partita è piuttosto equilibrato e ondivago: i primi punti sono tutti in favore dell’Itas, che prova subito ad allungare sul 12-8. I lombardi riescono a ricucire il divario e a sorpassare sul 17-16, ma la sfida si gioca punto a punto fino alla fine del parziale: sul 23-23 l’Allianz infila due punti consecutivi e si prende l’1-0. Discorso diverso per il secondo set, che resta punto a punto fino al 10-10: verso la metà della partita l’Itas mette il turbo, allungando poi sul 19-13 e andando a chiudere con il 25-18 per riportare l’incontro in parità.

Trento sembra togliersi definitivamente di dosso le scorie della semifinale persa, e prova a scappare via nel terzo set sul 12-7. La squadra ospite non ci sta, e riesce a rimontare per portarsi addirittura in vantaggio. La partita resta accesissima fino agli ultimi punti, in cui i meneghini hanno di nuovo la meglio: 25-23 e 2-1. Gli uomini di Soli cominciano bene anche il quarto parziale, con la sfida che va a elastico: Trentino resta sempre avanti di una manciata di punti, ma i meneghini non mollano. Sul rettilineo finale i padroni di casa danno la spallata decisiva, vincendo 25-19 e portando l’incontro al tie-break. Nel set decisivo nessuna delle due formazioni sembra scappare via, ma sul 12-10 Trento ingrana e va a chiudere 15-11. Trento si prende gara-1 con il punteggio di 23-25, 25-18, 23-25, 25-19 e 15-11, sconfitta una comunque ostica Milano.