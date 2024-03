Volley, Superlega: Trento e Perugia volano sul 2-0 nei playoff, Piacenza si riscatta

VOLLEY

L'Itas e la Sir non sbagliano in gara-2 dei quarti di finale: Michieletto e compagni sconfiggono 3-2 Modena, gli umbri rimontano e battono 3-1 Verona. Nell'A1 femminile, Scandicci consolida il secondo posto

© foto Trabalza, X Trentino La Superlega di volley prosegue nei quarti dei playoff e la seconda tornata di gare conferma quasi in toto i risultati di gara-1. Vincono in rimonta l'Itas Trentino e la Sir Susa Vim Perugia, che sconfiggono rispettivamente la Valsa Group Modena (3-2) e la Rana Verona (3-1). Bis vincente anche per Monza, mentre Piacenza raddrizza la serie: 3-1 su Milano ed è 1-1. Nell'A1 femminile, Scandicci si conferma la seconda forza dietro Conegliano: 3-0 su Novara.

SUPERLEGA VOLLEY

La seconda tornata di gare dei playoff della Superlega di volley sorride all'Itas Trentino, che espugna Modena e sconfigge 3-2 la Valsa Group in rimonta (25-22, 26-28, 15-25, 25-19, 15-13). I trentini rischiano grosso quando perdono il terzo set con un punteggio inappellabile, ma sanno riprendersi e vincere al tiebreak: decisivo Michieletto con 20 punti, quattro per quarto, precedendo Lavia (16) e Rychlicki (15). A Modena, che va in svantaggio sul 2-0 nella serie al meglio di cinque partite, non bastano i 21 punti di Davyskiba. Risponde a tono la Sir Susa Vim Perugia che, dopo aver perso malamente il primo set a Verona (25-11), si ritrova e vince 3-1. Ben Tara e compagni, coi 17 punti del tunisino e Semeniuk (20) top-scorer, bissano dunque il successo dell'andata e avranno il match point in gara-3, così come l'Itas. Stesso destino per la Mint Vero Volley Monza, che si porta sul 2-0 sulla Lube Civitanova sconfiggendola 3-1 (24-26; 25-18; 25-21; 25-20) in terra lombarda. Takahashi (18) e compagni rimontano dopo aver perso il primo set, vanificando i 18 punti di Nikolov e i 18 di Lagumdzija, mentre Piacenza raddrizza la serie pareggiando sull'1-1 contro l'Allianz Milano. Dopo il sorprendente ko casalingo, gli emiliani vincono 3-1 (22-25, 25-20, 25-21, 25-14) dominando nel quarto periodo e fornendo una dura lezione ai rivali. Sono ben quattro i giocatori in doppia cifra: a Lucarelli (19) e Simon (17), si aggiungono Leal (13) e uno spento Romanò (12).

SERIE A1 FEMMINILE

Le dominatrici di Conegliano avevano giocato ieri, sconfiggendo 3-1 la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e proseguendo nel loro percorso netto: 24 vittorie su 24 e 69 punti conquistati. La scena nella domenica dell'A1 femminile se la prende dunque la Savino Del Bene Scandicci, che sconfigge 3-0 l'Igor Gorgonzola Novara (53) e mantiene a distanza l'Allianz Vero Volley Milano, vincente ieri su Cuneo (3-0). Le toscane salgono a 58 punti, +1 sulla terza, vincendo col punteggio di 25-22, 25-21, 25-14 e i 26 punti di Antropova. Nelle altre gare arriva la vittoria per la Trasportipesanti Casalmaggiore, che sconfigge 3-1 Pinerolo coi 23 punti di Smarzek, mentre la Volley Bergamo resta penultima e crolla contro Busto Arsizio. L'Uyba vince 3-1 in trasferta, trascinata dai 19 punti di Bracchi. Infine, la gara più spettacolare di questa domenica di volley: l'Aeroitalia Smi Roma sconfigge 3-2 l'Itas Trentino, che resta ultimissima con due sole vittorie stagionali. Non bastano i 20 punti di Francesca Michieletto, vanificati da un'altra straordinaria prestazione di Bici: 28 punti in cinque set. Nell'ultima gara giocata ieri, infine, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 era stata sconfitta in casa da Firenze (0-3).