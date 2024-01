Volley: l’Itas Trentino piega Piacenza, Conegliano e Milano vincono al quinto set

VOLLEY

In Superlega i campioni in carica vincono 3-1 lo scontro diretto, mentre in Serie A1 l’Imoco supera 3-2 Roma e tiene a distanza la Vero Volley, che passa in casa di Chieri

© twitter La quindicesima giornata di Superlega conferma ancora la leadership dell’Itas Trentino, che vince 3-1 in casa di Piacenza e consolida il primo posto, rispondendo alla vittoria di ieri di Perugia. Nella 17a di Serie A1 femminile Conegliano fatica ma esulta al quinto set contro Roma, mantenendo il distacco su Milano, vincente su Chieri col medesimo risultato. Successi per Novara (3-1 su Busto Arsizio) e Scandicci (3-0 con Casalmaggiore).

SUPERLEGA-VOLLEY MASCHILE

Grande successo per i campioni in carica dell’Itas Trentino, che superano in trasferta Piacenza per 3-1 e staccano i padroni di casa di otto punti in classifica. 18-25, 25-19, 16-25, 15-25 il punteggio a fine partita, con Michieletto e Rychlicki ancora una volta trascinatori con i loro diciotto punti a testa. Dopo l’inciampo del secondo parziale che sembrava lasciar presagire ad una sfida maggiormente equilibrata, gli ospiti mettono in campo una prova di forza e si prendono il successo con due set nettamente conquistati. Sorride anche la Lube Civitanova, che riesce ad avere la meglio su Milano al quinto set e mantiene il quarto posto in classifica al termine di uno scontro diretto frutto di botta e risposta tra le due compagini. I padroni di casa scappano subito avanti di due set, con un 25-19 ed un combattuto 27-25 che lascia presagire alle difficoltà in arrivo per il resto del match, che presenta infatti la rimonta degli ospiti, sconfitti soltanto al tie break per 15-12.

Sorride anche Monza, corsara a Taranto per 1-3 grazie alla solita ottima prestazione di uno Szwarc da 22 punti e i diciotto di Maar, che permettono loro di avere la meglio al termine di un match per nulla scontato, in cui la formazione calabrese ha lottato punto su punto fino al punteggio finale di 20-25, 25-21, 22-25, 22-25 che tiene i lombardi al sesto posto ed i padroni di casa al penultimo, davanti soltanto a Catania, sconfitta oggi da Verona per 3-1. Medesimo risultato per Cisterna, che supera in serata Padova con due convincenti set finali.

SERIE A1-VOLLEY FEMMINILE

Fatica ma passa Conegliano, che riesce ad avere la meglio a Roma al termine di una sfida molto equilibrata e decisa soltanto al tie break da un netto 15-4 che vede protagonista la solita Haak, che mette a referto 28 punti in una giornata in cui le avversarie Rivero e Bici ne fanno rispettivamente 20 e 23. Avvio in salita per le campionesse in carica, che perdono il primo set 25-21 e riescono a strappare quello successivo soltanto nel finale per 23-25. L’equilibrio rimane anche nel terzo set, in cui Bici risulta determinante per il 26-24 che mette nelle condizioni perfette le romane per il colpaccio. La rimonta ospite si compie però nei due parziali successivi, con l’Imoco che sale a 48 punti e tiene le distanze da Milano, vincente in casa di Chieri con lo stesso punteggio al termine di un incontro deciso con il 15-13 del quinto set dopo che quelli precedenti erano finiti 25-21, 23-25, 23-25, 27-25. Sono 18 i punti di Egonu e diciannove quelli di Sylla, con la squadra ospite che ha avuto la chance del 3-1 nel quarto parziale ma non è riuscita a concretizzarla, affidandosi poi a Candi e Cazaute per la vittoria finale sul 13-13.

Vittoria più agevole per Scandicci, che passa 3-0 in casa di Casalmaggiore con 19 punti di Antropova, così come Novara, che chiude 3-1 con Busto Arsizio con un inciampo nel solo terzo parziale. 25-12, 25-15, 24-26, 25-10 il punteggio finale, che vede le piemontesi avanti per larghi tratti della sfida anche grazie ai 21 punti della top scorer Akimova. Successo netto anche per Firenze, che regola il fanalino di coda Trentino 3-0 trascinata da Kipp e resta in piena zona playoff dopo aver sofferto soltanto nel livellato set centrale, che le toscane chiudono 25-23 prima del 25-15 che decreta il termine della partita. Bene Bergamo, vincente in casa di Cuneo per 22-25, 25-15, 23-25, 29-27 al termine di un incontro molto aperto, Dopo il botta e risposta dei primi due set, la formazione lombarda riesce ad avere la meglio grazie ad una grande prestazione da 25 punti di Da Silva.