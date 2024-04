Volley, prime convocazioni della Nazionale per Julio Velasco: assenti le big

VOLLEY FEMMINILE

Il commissario tecnico ha diramato le convocate in vista degli appuntamenti di Nations League

È tempo di convocazioni per Julio Velasco che, dopo esser tornato alla guida della Nazionale di volley femminile, si prepara ad affrontare i numerosi impegni estivi che accompagneranno le azzurre verso le Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Il pass è ancora da conquistare dopo la delusione del torneo preolimpico dello scorso anno, motivo per cui sarà fondamentale brillare alla Nations League in programma fra maggio e giugno. A spiccare sono le assenze delle big, impegnate nei play-off di Serie A1 e nelle coppe europee.

Un'occasione giusta per testare le più giovani e verificare la loro affidabilità per un calendario che prevede l'esordio ad Antalya (Turchia) dal 14 al 18 maggio per trasferirsi prima a Macao (Cina) dal 29 maggio al 2 giugno e poi a Fukuoka (Giappone) dall'11 al 16 giugno. Sarà invece necessario spostarsi a Bangkok (Thailandia) dal 20 al 23 giugno per disputare la Final Eight e giocarsi uno dei cinque posti rimasti a disposizione per la rassegna a cinque cerchi.

Al Centro Pavesi di Milano da lunedì 8 a venerdì 12 aprile non saranno presenti Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Sarah Fahr, Raphaela Folie, Anna Danesi, Cristina Chirichella, Marina Lubian, Monica De Gennaro, Ekaterina Antropova ed Elena Pierini, impegnate nei vari appuntamenti agonistici, mentre ci saranno Carlotta Cambi, Giulia Gennari, Camilla Mingardi, Sylvia Nwakalor, Martina Bracchi, Alice Degradi, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Stella Nervini, Rebecca Piva, Alessia Mazzaro, Yasmina Akrari, Benedetta Sartori, Emma Graziani, Ilenia Moro e Ilaria Spirito.

