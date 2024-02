Volley: Perugia cede al Verona, Conegliano allunga in vetta

VOLLEY

I campioni del mondo perdono punti da Trento dopo il ko odierno per 3-2, mentre l’Imoco sfrutta il ko di ieri di Milano e consolida il primo posto

© Getty Images I campioni del mondo di Perugia non approfittano del ko di Piacenza e perdono in casa contro Rana Verona, che sorride al quinto set nell’incontro valido per la diciottesima giornata di Superlega. Sorride la Lube Civitanova (3-1 a Taranto), Milano va ko al tie break con Padova. Nella ventesima giornata di Serie A1 Conegliano vince 3-1 a Firenze e allunga in vetta sulla Vero Volley (ko sabato per 3-2 con Novara). Vincono anche Chieri e Roma.

SUPERLEGA-VOLLEY MASCHILE

Perugia non riesce a cogliere l’occasione per staccare il classifica Piacenza (ieri sconfitta al quinto set da Monza) e perde l’incontro interno contro Rana Verona, che riesce a strappare una prestigiosa vittoria al tie break. Botta e risposta continuo tra le due compagini, con i veneti che si portano per due volti avanti di un set e vengono raggiunti dalla Sir Safety, costretta però a cedere 15-13 nel decisivo periodo, deciso da Noumory. Mozic top scorer del match con 20 punti. Non vince nemmeno Milano, che cede 3-2 a Padova al termine di una sfida sostanzialmente identica per dinamica, che culmina nel 18-16 finale e significa un importante successo firmato da Gardini (21 punti) e Garcia Fernandez (16). Esulta invece Civitanova, vincente per 3-1 contro Taranto al termine di un match combattuto, in cui la Lube è stata costretta a rimontare il 25-23 iniziale e giocarsi fino all’ultimo punto i parziali successivi, specie l’ultimo vinto 30-28. Gioia anche per Modena, che in serata regola Cisterna con un netto 3-0 ed aggancia proprio gli avversari a quota 22 punti in top eight.

SERIE A1 FEMMINILE-VOLLEY FEMMINILE

L’Imoco Conegliano continua nel suo percorso eccezionale in campionato e supera anche l’insidia Firenze con un 3-1 che consolida la sua prima posizione in classifica, soprattutto dopo il ko di ieri della Vero Volley contro Novara (3-2). Partono forte le campionesse, che vengono però raggiunte nel periodo successivo dalle toscane prima di chiudere la sfida nei due set successivi, complici i 22 punti di Robinson-Cook. Successo anche per Chieri, che regola 3-0 Bergamo e consolida la quinta posizione. Ottima prestazione della formazione piemontese, che manda quattro atlete in doppia cifra e soffre realmente solo nel secondo set, quando la formazione lombarda insidia il team ospitante fino al 29-27, procurandosi poco prima anche la chance dell’1-1. Bene anche Roma, che riesce a passare al quinto contro Pinerolo , trascinata da una Bici da 25 punti totali. Match equilibrato tra le due fazioni, con le ospiti che recuperano il 25-23 iniziale con un doppio 25-19 prima di subire la controrimonta negli ultimi due periodi di gioco. Vittorie in trasferta infine per Casalmaggiore ed Itas Trentino, che superano rispettivamente Busto Arsizio e Cuneo per 3-1: le prime vengono trascinate da Lee (25 punti) e Smarzek (23), mentre le seconde vincono lo scontro di fondo classifica grazie anche ai 21 di Michieletto.