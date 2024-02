Volley: Piacenza regola Perugia, Conegliano piega Milano

volley

Il big match di Superlega sorride agli emiliani, vincenti 3-1 contro i campioni del mondo, mentre in Serie A1 le campionesse in carica superano 3-0 la Vero Volley ed allungano in vetta

© instagram La diciassettesima giornata di Superlega riavvicina al secondo posto Piacenza, che supera 3-1 Perugia (con 24 punti di Leal) e si porta a meno cinque dai campioni del mondo. Vince anche la Lube Civitanova, che regola 3-0 Modena. La diciannovesima di Serie A1 vede invece il successo di Conegliano per 3-0 nello scontro al vertice contro la Vero Volley Milano, che scivola a -6 dalla vetta della classifica. Ok Novara, Scandicci e Roma.

SUPERLEGA-VOLLEY MASCHILE

La Gas Sales Bluenergy Piacenza regola Perugia e si avvicina al secondo posto degli umbri: Yoandy Leal trascina i suoi al successo per 3-1 con 24 punti. Il primo set viene vinto dagli ospiti per 25-18 grazie a un buon Ben Tara, ma la reazione degli emiliani produce il 25-22 che apre la rimonta dei padroni di casa, chiusa 25-17, 25-18 con il punto di Romanò (10). Si avvicina così alla seconda posizione anche la Lube Civitanova, che passa 3-0 contro Modena e resta a meno tre dai piacentini. L’incontro racconta un certo equilibrio nei parziali tra le due compagini, che registrano un 25-21, 27-25, 25-23 deciso nel secondo periodo da Lagumdzija e nel terzo dall’errore in battuta di Brehme. Ok anche Cisterna, che supera Taranto in trasferta in quattro set (dopo essere andato sotto al primo) ed aggancia Modena l’ottavo posto.

SERIE A1-VOLLEY FEMMINILE

Conegliano rifila un sonoro 3-0 alla Vero Volley Milano ed allunga al primo posto in classifica proprio sulle lombarde. Non bastano i 22 punti realizzati da Paola Egonu alle ospiti, che perdono il primo set sul 25-23 grazie ai punti decisivi di Haak (20 punti), prima di cedere con un doppio 25-18 nei due set successivi, determinando il +6 dell’Imoco in graduatoria. Novara non perde invece il passo e mantiene il terzo posto grazie al 3-1 su Cuneo, firmato dai 21 punti di Akimova. I primi due parziali sembrano proporre un confronto a senso unico, poi la reazione delle piemontesi riapre parzialmente i conti (bene Hall ed Enweonwu) prima del 25-17 finale. Resta in scia anche Scandicci, che passa 3-0 contro l’Itas Trentino e si mantiene a -1 dalla Igor Gorgonzola. 25-18, 25-13, 25-17 il punteggio, con Antropova (18) top scorer.

Sconfitta per Chieri, che cede 3-1 a Pinerolo: dopo l’ottimo avvio della formazione di casa, si chiude 29-27 in favore della Wash4Green anche il secondo parziale e diventa così difficile per le ospiti rimontare. Nonostante la vittoria del terzo set, infatti, il 25-20 del quarto chiude definitivamente i conti ed avvicina proprio la squadra vincente alle avversarie. Sorride Roma, che ottiene il successo a Bergamo per 3-1 ed aggancia la top eight. Sono cinque le atlete in doppia cifra per le laziali, che dopo l’equilibrio dettato dai primi due periodi riescono ad essere più lucide e possono esultare.