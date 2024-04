Volley, A1 femminile: Conegliano risponde a Scandicci in gara-2. Squillo di Trento in Superlega

Il secondo match delle finali scudetto sorride alla Prosecco Doc Imoco, che vince al tiebreak contro la Savino Del Bene: vani i 34 punti di Antropova. Parità anche nella finalina della Superlega

© X Doppio successo al tiebreak nei due match odierni del volley. Nelle finali-scudetto della Serie A1 femminile, la Prosecco Doc Imoco Conegliano era chiamata a rispondere al successo della Savino Del Bene Scandicci in gara-1: detto fatto, col 3-2 che vale la parità nel risultato e vanifica i 34 punti di Antropova. Match interminabile anche nella finalina per il 3° posto della Superlega: l'Allianz Milano regola 3-2 l'Itas Trentino con un tiebreak da 22-20.

SERIE A1 FEMMINILE

Dopo aver perso in gara-1 (3-2), la Prosecco Doc Imoco Conegliano era chiamata a una risposta di carattere contro la Savino Del Bene Scandicci, che puntualmente arriva con la vittoria al tiebreak nella trasferta in Toscana. Iniziano meglio Antropova e compagne, che conducono il gioco e gli scambi, chiudendo il primo set sul 25-23 con la grande prova dell'azzurra. Nel secondo parziale ecco la risposta di Conegliano (25-21), che però si infrange sugli attacchi delle toscane nel successivo set: Scandicci lo chiude col punteggio di 25-19 e sembra sul punto di chiudere la gara nel quarto, prima di farsi rimontare. L'Imoco, che non aveva perso una gara nella regular season ed aveva una serie aperta di 43 gare senza sconfitta prima di perdere gara-2 contro Novara in semifinale, risale infatti dagli inferi e dal 21-19, andando a vincere per 25-23 e portando il punteggio sul 2-2. Si va dunque al quinto e decisivo set, dove Wolosz è abile nel servire le compagne e Plummer fa la differenza. La Prosecco Doc Imoco scatta subito e le venete si rendono irraggiungibili, chiudendo i giochi sul 15-11. Conegliano vince 3-2 in trasferta (23-25, 25-21, 19-25, 25-23, 15-11) e riporta la serie in pari: è 1-1 dopo i primi due match, col terzo in programma per mercoledì 24 aprile. Vani i 34 punti di Antropova per la Savino Del Bene, trionfano le venete grazie ai 27 punti di Haak e ai 17 della già menzionata Plummer.

SUPERLEGA MASCHILE

Successo al tiebreak e parità anche nella serie tra l'Allianz Milano e l'Itas Trentino, che si giocano il terzo posto della Superlega e l'accesso alla Champions League. Dopo aver vinto 3-2 in casa, Michieletto e compagni vengono sconfitti con lo stesso punteggio dai lombardi: 26-24, 17-25, 25-16, 25-27, 22-20 i parziali. Il match vive sul filo dell'equilibrio nel primo set, che viene vinto dai lombardi grazie alle giocate di Ishikawa e Reggers: si arriva ai vantaggi ed è 26-24. Decisamente più sbilanciato il secondo, dove Trento fa valere tutta la classe di Michieletto e domina col punteggio di 25-17. I vincitori della regular season, eliminati a sorpresa dalla Mint Vero Volley Monza in semifinale, soffrono l'assenza di Lavia nelle loro rotazioni e rischiano grosso perdendo il terzo set (25-16) e andando in svantaggio nel quarto, prima di una clamorosa rimonta che porta al vantaggio per 27-25. Siamo sul 2-2 e si va al tiebreak, che assume contorni epici. Regna assolutamente la parità tra le due squadre, che si rispondono punto a punto e prolungano la sfida ben oltre i 15 punti canonici: è Milano a spuntarla col punteggio di 22-20, pareggiando la sfida sull'1-1. Decisivi Ishikawa (21) e Reggers (19), che vanificano la prova strepitosa dell'Itas: i trentini segnano più punti nel complesso (80 a 74) ma escono sconfitti 3-2, nonostante i 23 punti di Michieletto e Rychlicki. Anche qui si rigiocherà mercoledì 24 aprile.