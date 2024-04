Le fuoriclasse della pallavolo italiana incontrano la premier Meloni: "Verrà a trovarci alle Olimpiadi"

VOLLEY

La presidente del Consiglio ha incontrato le rappresentanti delle squadre che hanno centrato la finale nelle coppe europee in programma nelle prossime settimane

La promessa è di quelle importanti: "Il presidente del Consiglio verrà a Parigi a trovarci". Parola di Giovanni Malagò che è intervenuto durante l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e una rappresentanza una rappresentanza di Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara, finaliste nelle coppe europee di volley femminile. Un appuntamento particolarmente atteso dalla pallavolo azzurra che deve ancora cogliere il pass per Parigi 2024, ma che ha affrontato l'incontro in un clima molto disteso.

La dimostrazione è arrivata dalla stessa premier che, da vera appassionata di pallavolo, non si è fatta scappare l'occasione di fare qualche palleggio in compagnia di Paola Egonu, Myriam Sylla, Kaja Grobelna, Ofelia Malinov, Joanna Wolosz e Monica De Gennaro che hanno donato alla presidente del Consiglio maglie e palloni autografati ricevendo in cambio una sfera tricolore autografata.

"La Premier intanto ha maledetto il fatto che non c'era questa norma introdotta dopo che ha smesso di giocare in gioventù, cioè quella che prevede che il libero debba avere un'altezza più a portata umana delle ragazze - ha spiegato il presidente della Lega Serie A di volley Mauro Fabris ai microfoni dell'ANSA -. Ha detto che se ci fosse stata magari avrebbe avuto un futuro da pallavolista. Il bagher comunque lo ha fatto benissimo, la schiacciata non l'ha provata".

In attesa di scoprire se le azzurre saranno presenti ai Giochi, il numero uno del campionato tricolore ha lanciato un appello al governo: "Abbiamo chiesto alla Premier di ricordarsi che per lo sport bisogna applicare il criterio della sussidiarietà, cioè tenere conto che queste quattro squadre che erano qui oggi hanno circa 400 sponsor e proprietà che investono. Un movimento che sta in piedi con risorse private, quindi chiediamo solo che venga reintrodotto il credito sulle sponsorizzazione sportive, una norma introdotta ai tempi del covid e che ha funzionato benissimo. Lo Stato non ci rimetterebbe un euro e si genererebbe economia.