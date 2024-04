Volley: Monza riapre la serie contro Trento, Conegliano non sbaglia. Ok Perugia

VOLLEY

La Vero Volley supera i campioni in carica in gara-3, i Block Devils piegano Milano nell’altra semifinale. Nel volley femminile l’Imoco regola 3-0 Novara in gara-1

© vero volley Prova maiuscola della Vero Volley Monza, che supera l’Itas Trentino per 3-2 in gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile ed accorcia sull’1-2 nella serie, mentre la Sir Safety Perugia batte 3-1 l’Allianz Milano e si porta avanti nel confronto. Vittoria di forza delle campionesse dell’Imoco Conegliano, che sorride con un netto 3-0 contro l’Igor Gorgonzola Novara in gara-1 delle semifinali playoff di volley femminile.

VOLLEY MASCHILE

I campioni in carica dell’Itas Trentino, arrivati a gara-3 delle semifinali scudetto in vantaggio di 2-0 nella serie, cedono in casa per 3-2 alla Vero Volley Monza, che riapre completamente i discorsi qualificazione: 26-24, 22-25, 25-27, 27-25, 13-15 i punteggi dei parziali. Gli ospiti sfiorano una clamorosa rimonta dal 21-16 già nel set iniziale, ma non sfruttano con Loeppky il punto per portarsi in vantaggio. Takahashi e Maar sono autentici mattatori del secondo parziale, riportando in parità una sfida che viene ribaltata ai vantaggi del periodo successivo: i brianzoli scappano sul 12-6, cestinano una palla del 2-1, si salvano sul 24-25 e chiudono 27-25. I padroni di casa rispondono con il medesimo risultato nonostante l’opposizione di un monumentale Maar e portano il match al tie-break, vinto dalla Vero Volley grazie al muro finale di Takahashi, mattatore del match con 25 punti (uno in meno per Loeppky e l’avversario Michieletto). Nell’altra sfida sale sul 2-1 Perugia, trionfante contro Milano in quattro set con un Wassim Ben Tara trascinatore (24). Gli ospiti si portano avanti nella contesa con un 25-20 di ottima personalità, i campioni del mondo rispondono immediatamente con un 25-18 perentorio e completano la rimonta con un terzo parziale di assoluto dominio, terminato sul 25-13. I lombardi lottano fino al 12-12 del quarto periodo, ma Plotnytskyi e Ben Tara chiudono la pratica sul 25-21 e fanno esultare i Block Devils. Nelle gare di piazzamento Piacenza piega Verona 3-2, Padova regola Civitanova con un secco 3-0 e Modena passa al tie-break contro Cisterna.

VOLLEY FEMMINILE

Tempo di semifinali playoff anche per Imoco Conegliano ed Igor Gorgonzola Novara: gara-1 termina con un roboante 3-0 della formazione veneta, che chiude 25-19, 25-12, 25-20. Le campionesse aprono il primo gap a metà del primo set, trascinate da Haak (18 punti totali) e Robinson-Cook, senza permettere alle piemontesi di rientrare nel parziale nonostante un’ottima Bosetti. Il secondo periodo vede Conegliano allungare fin da subito, lasciando le briciole alla formazione ospite, che ha una reazione di orgoglio nell’ultimo set: Bosetti e Markova tengono in piedi la partita fino al 14-13, ma una serie di errori ed il cinismo di Plummer nel momento decisivo non permettono loro di evitare un rotondo ko.