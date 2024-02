Volley, SuperLega: sorridono Trentino e Perugia, Civitanova passa al tie-break

VOLLEY

L'Itas continua la serie positiva e travolge Modena, la Sir Susa passa a Padova. Civitanova ok al quinto set e in rimonta

© trentino volley Nella nona giornata di ritorno della SuperLega di volley, Trentino batte 3-0 Modena (25-22, 25-17, 25-22) e continua sia la striscia di vittorie consecutive (undici) che la corsa in vetta alla classifica. Alle spalle dell'Itas resta Perugia, che si impone in tre set (25-17, 25-21, 25-23) a Padova, mentre alla Lube Civitanova servono una rimonta e il tie-break (23-25, 20-25, 25-17, 25-18, 15-11) per avere ragione di Cisterna.

Vendetta servita: l'Itas Trentino batte 25-22, 25-17, 25-22 Modena e conquista la diciannovesima vittoria su venti partite di Regular Season nella SuperLega di volley maschile. L'unica squadra ad aver battuto la capolista è stata proprio la Valsa Group, che stavolta però incassa un netto 3-0. Decisivi i 12 punti di Alessandro Michieletto, mentre non bastano i 14 di Davyskiba agli emiliani. Continua dunque il monologo della formazione allenata da Soli che, con due giornate d'anticipo, conquista matematicamente il primo posto al termine della Regular Season.

Sarà ora lotta per la seconda posizione, con la corsa che vede nettamente favorita Perugia: la Sir Susa si impone 25-17, 25-21, 25-23 in casa di Padova e resta alle spalle dell'Itas con 47 punti, a +10 sulla coppia formata da Civitanova e da Piacenza. Proprio la Lube soffre, e non poco, per battere Cisterna: serve una rimonta da 0-2 arrivata grazie ovviamente al tie-break. 23-25, 20-25, 25-17, 25-18, 15-11 i parziali del ribaltone firmato dai padroni di casa, che all'Eurosuole Forum devono ringraziare Lagumdzija e Bottolo, capaci di realizzare rispettivamente 22 e 20 punti: errori ospiti a parte, è più della metà (82 il totale) di quelli trovati dalla Lube.

Il ventesimo e terzultimo turno si chiude con il successo di Milano su Verona: un successo in tre set che, per i lombardi, vale l'aggancio in classifica a quota 33, dove oltre alla Rana c'è anche Monza. All'Allianz Cloud finisce 25-20, 25-23, 25-16 un match mai in discussione. Le ultime due giornate serviranno a stabilire gli incroci playoff e l'ottava classificata, con Modena al momento avanti a Cisterna di un solo punto.