Volley: Itas Trentino e Perugia vincono, Conegliano soffre con Chieri

VOLLEY

I campioni italiani e quelli mondiali regolano Verona e Civitanova, mentre in Serie A1 l’Imoco passa 3-2. Ok anche Novara

© trentino volley La quattordicesima giornata di Superlega vede un altro successo dei campioni in carica dell’Itas Trentino (guidati da Michieletto e Rychlicki), che regolano Verona 3-1. Vincono anche Perugia (che allontana in classifica la Lube Civitanova con un netto 3-0) e Piacenza (3-1 a Catania). Nella sedicesima giornata di Serie A1 donne fatica Conegliano, costretta al tie break da Chieri, mentre Novara passa 3-1 contro Pinerolo (28 punti di Akimova).

SUPERLEGA-VOLLEY MASCHILE

Continua il proprio cammino da capolista l’Itas Trentino, che supera in quattro set l’insidia Verona e resta a più tre da Perugia. Dopo l’iniziale svantaggio causato dal 25-27 ai vantaggi, i campioni in carica ribaltano l’incontro con un doppio 25-16 ed il 25-22 finale, trascinati dai 20 punti di Michieletto ed i 25 realizzati da Rychlicki. Gli umbri tengono invece il passo grazie al netto successo casalingo contro la Lube Civitanova, che viene così staccata in classifica al termine di un incontro senza molta storia: 25-14, 25-20, 25-17 per i campioni del mondo, che hanno come top scorers Ben Tara e Plotnytskyi con tredici punti a referto. Resta in scia anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza, corsara a Catania per 3-1: dopo l’iniziale set vinto per 25-21, gli ospiti sono stati raggiunti nel secondo parziale dai siciliani per 25-23, prima di chiudere la pratica 25-17, 25-23, complici le sedici marcature di Romanò e le venti di Recine, che disinnescano le ventotto di Buchegger. Esulta anche Modena, che supera al tie break la Vero Volley Monza al termine di una partita molto equilibrata fino all’ultimo (18-25, 20-25, 25-18, 25-23, 13-15). Uladzislau (23 punti) e Sapozkhov (venti) conducono al successo gli emiliani, i ventisei di Szwarc non bastano ai brianzoli, che sono ora al sesto posto con Modena a meno due. Vittorie anche per l’Allianz Milano, che supera 3-0 Cisterna (25-22, 25-17, 25-23) ed aggancia la Lube, così come per Taranto, che passa al quinto set a Padova grazie alle grandi prestazioni di Lanza e Russel (con 23 e 22 punti rispettivamente) e raggiunge i veneti a undici lunghezze in graduatoria.

SERIE A1-VOLLEY FEMMINILE

Vittoria con brivido per Conegliano, che passa al tie break contro Chieri al termine di una partita da montagne russe. Le ospiti vanno subito avanti dopo il primo set vinto 26-28 grazie ad una decisiva Gray, poi Haak e Plummer guidano la risposta nel parziale successivo, chiuso 25-19. Le piemontesi reagiscono e si prendono il terzo periodo 21-25, per poi arrivare al match point sul 26-27 nel quarto parziale, ma ancora Haak (top scorer con 28 punti) e Lanier salvano la partita della capolista e portano il match al quinto set, vinto 15-9. Novara supera invece Pinerolo per 3-1 (26-24, 23-25, 25-22, 25-14) al termine di una sfida tutt’altro che semplice per la formazione di casa, che per tre parziali consecutivi è costretta a giocare punto a punto, trionfando soprattutto grazie ai 28 punti messi a referto da un’ottima Akimova.

Sorride anche Vallefoglia, che passa col medesimo punteggio contro Cuneo e sale al sesto posto in classifica, al termine di un match in cui Mingardi (21) ed Aleksic (15) riescono ad incanalare il confronto sui giusti binari fin dall’avvio (25-17, 25-20) prima del rientro in partita nel terzo set delle piemontesi con quel 16-25 che viene però respinto dal decisivo quarto set, chiuso 25-21 dalla Megabox Ondulati Del Savio. Busto Arsizio invece rifila un 3-0 a Roma (25-23, 25-16, 25-23) e sale a meno uno dalla formazione capitolina, con il team lombardo che riesce ad essere maggiormente incisivo nei momenti decisivi. Vince invece al quinto set Firenze, che a Bergamo rimonta la formazione di casa, avanti di due set, e si porta a casa un successo di carattere (dopo aver annullato un match point) che proietta le toscane al settimo posto: decisive le prove di Alsmeier (26 punti) ed Ishikawa (ventuno).