Volley, Superlega: Perugia vince gara-1, Monza sconfitta 3-1

I lombardi, che avevano eliminato Trento nelle semifinali, provano a resistere contro gli umbri e perdono una gara combattuta: 27-25, 25-18, 23-25, 25-23 il punteggio finale

© sirsafetyperugia.it Non riesce l'impresa alla Mint Vero Volley Monza, nella gara-1 delle finali scudetto della Superlega di volley. I lombardi perdono i primi due set, vincono il terzo e poi perdono la battaglia punto a punto del quarto parziale, consegnando la vittoria e l'1-0 alla Sir Susa Vim Perugia: 27-25, 25-18, 23-25, 25-23 il punteggio che porta avanti gli umbri. Decisivi Plotnytskyi (18) e Ben Tara (17) per i padroni di casa, a Monza non basta Takahashi (18).

Nella gara-1 delle finali scudetto della Superlega di volley, arriva il primissimo scatto della Sir Susa Vim Perugia. Gli umbri non concedono l'ennesima rimonta alla Mint Vero Volley Monza, che viene sconfitta col punteggio di 3-1: 27-25, 25-18, 23-25, 25-23 i parziali che consegnano l'1-0 a Giannelli e compagni. Inizia con grande impeto Monza, che ha ancora l'entusiasmo della vittoria in gara-5 contro Trento e vola sul 4-0. Perugia si riporta sotto, ma viene ricacciata prima sull'11-7 e poi sul 19-13, con un Takahashi scatenato. Sembra il preludio al primo set vinto dai lombardi, invece salgono in cattedra le stelle umbre: Plotnytksyi e Ben Tara pareggiano sul 24-24 e Flavio fa il resto, coi tre punti che valgono il 27-25 e il primo set per Perugia. Nel secondo parziale dominano i padroni di casa, che volano sul 7-2 e mantengono un margine di sicurezza. Giannelli porta la Sir a un punto dal 2-0, che si concretizza con l'errore in battuta di Szwarc: 25-18 e doppio vantaggio. Nel terzo parziale, però, ecco la reazione monzese. Si gioca punto a punto, si arriva al 23-23 e qui Galassi sale in cattedra: doppio punto e 2-1 lombardo (25-23). Combattutissimo il quarto e decisivo parziale, dove le formazioni vanno a corrente alternata. Perugia vola fino al +5 (15-10) e sembra poterla chiudere quando arriva al 18-14 con Giannelli, ma si spegne e incassa cinque punti consecutivi. Gli umbri si riprendono, Leon suona la carica e Russo la chiude sul 25-23. La Sir vince 3-1 e si porta in vantaggio, in una serie al meglio di cinque gare: gara-2 si giocherà domenica 21 aprile.