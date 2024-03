Volley, Superlega: Monza e Milano volano in semifinale

PALLAVOLO

Battute in gara-5 Civitanova e Piacenza: sfideranno Trento e Perugia. Nella Serie A1 femminile, vincono Conegliano e Milano

Si completa il quadro delle semifinali scudetto nella Superlega maschile di volley: Monza e Milano si prendono gara-5 in casa di Civitanova (25-23, 25-23, 20-25, 25-22) e Piacenza (25-21, 25-21, 25-22) e sfideranno Trento e Perugia. Nella Serie A1 femminile, prime partite di playoff: Conegliano travolge Roma (25-21, 25-18, 25-18), sorridono anche Milano, Chieri e Scandicci, che superano Pinerolo (3-2), Novara (3-2) e Vallefoglia (3-1).

SUPERLEGA MASCHILE

Mancavano solo le due gare-5 di Civitanova e Piacenza, ma a vincere sono le due squadre ospiti: Monza e Milano battono rispettivamente in quattro e tre set la Lube e la Gas Sales. I brianzoli evitano dunque di subire una clamorosa rimonta visto il momentaneo 2-0 nella serie e vincono 25-23, 25-23, 20-25, 25-22 contro la semifinalista di Champions, che non riesce a completare il ribaltone e chiude con largo anticipo la sua stagione. Inutile il tentativo di accorciare le distanze: il 25-20 del terzo set dopo il doppio 25-23 per la Mint Vero Volley serve solo a rimandare il successo ospite, che viene sancito dal 25-22 del quarto e decisivo set. Fondamentali i 22 punti di Stephen Maar, i 18 di Takahashi e i 14 di Szwarc, mentre non bastano i 19 di Yant e Nikolov per Civitanova. Decisamente meno equilibrata gara-5 a Piacenza, dove Milano domina: 25-21, 25-21, 25-22 in favore dell'Allianz sulla Gas Sales, mai davvero in gara nonostante il pubblico di casa spinga verso il 3-2 nella serie. E non bastano neanche i 14 punti di Yuri Romanò, visto che Ishikawa e Reggers ne mettono a referto 18 e 16 per gli ospiti. Decise, dunque, le semifinali scudetto: Trento sfiderà Monza, mentre Perugia se la vedrà con Milano nel rematch della finale di Coppa Italia vinta dagli umbri.

SERIE A1 FEMMINILE

Conegliano si prende subito gara-1 del quarto di finale contro Roma, che è senza storia: 25-21, 25-18, 25-18 per l'Imoco Volley, che rimane imbattuta. Sono 22 i punti di Isabelle Haak, bene anche Kathryn Plummer e Sarah Fahr che ne realizzano rispettivamente 13 e 9. I 14 di Bici non bastano, invece, all'Aeroitalia Smi. Domenica, nella Capitale, ci sarà gara-2. Sorridono anche le vincitrici della Coppa CEV: Chieri, infatti, si aggiudica gara-1 al tie-break, battendo Novara. L'Igor Gorgonzola risponde due volte (25-17 e 25-19) al vantaggio della Fenera (25-18, 28-26), ma a decidere tutto è il quinto parziale, dominato (15-8) dalle ospiti. Sorride anche Scandicci: 25-16, 25-17, 21-25, 25-23 in favore della Savino Del Bene su Vallefoglia, che riesce solo ad accorciare momentaneamente le distanze. Grande rimonta, invece, per Milano contro Pinerolo: le finaliste di Champions, infatti, vanno sotto 2-1 e riescono a rimandare il verdetto decisivo al tie-break, poi rimontano da 4-6 aggiudicandosi così gara-1 al tie-break. Finisce 25-20, 23-25, 23-25, 25-21, 15-13 contro una sorprendente Wash4green, che sfiora il colpaccio ma che dovrà replicare nel secondo match della serie.