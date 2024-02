Volley: Perugia vince lo scontro al vertice in Superlega, ko ininfluente per Trento

PALLAVOLO

L'Itas viene travolta dai rivali, ma era già sicuramente prima nella regular season: è 3-1 per gli umbri con un sontuoso Ben Tara, autore di 26 punti. Nell'A1 femminile, domina Conegliano

© Perugia Volley X La 21a giornata della Superlega di volley ci ha fatto assistere allo scontro diretto tra le prime della classe, che premia la Sir Susa Vim Perugia: è 3-1 per gli umbri, trascinati dai 26 punti di Ben Tara in una sfida che non aveva valenza per la classifica. L'Itas Trentino era infatti già certa del primo posto nella regular season, che vede Piacenza consolidare la sua terza piazza: 3-0 alla Lube. Nell'A1 femminile, Conegliano fa 21 su 21.

SUPERLEGA MASCHILE

La 21a giornata della Superlega di volley presentava lo scontro diretto tra le prime due della classifica, che vede esultare la Sir Susa Vim Perugia. Gli umbri spezzano l'equilibrio vincendo il primo set ai vantaggi e poi decollano, chiudendo la gara col punteggio di 3-1 (27-25, 25-20, 22-25, 25-17) e infliggendo il secondo ko stagionale all'Itas Trentino. L'uomo decisivo è il tunisino Wassim Ben Tara, già Mvp della Supercoppa, che trova 26 punti e trascina la Sir in tandem con Plotnytskyi (17). L'Itas resta in vetta al torneo con 55 punti, +5 sugli umbri, ma non riesce ad andare oltre i 16 punti di Nelli e i 14 di Lavia: solo 12 punti per Michieletto, nel turnover trentino. Il match non aveva infatti valore per la classifica generale, visto che Trento era già sicura del primo posto nella regular season, che si chiuderà domenica prossima.

Resta terza in classifica la Gas Sales Bluenergy Piacenza (40), che ha nettamente la meglio sulla quarta forza del torneo, la Cucine Lube Civitanova (37): i marchigiani vengono travolti 3-0 in casa (25-21, 29-27, 25-22) in una gara equilibrata, che vede Romanò come top-scorer con 13 punti. Si forma invece un terzetto al quinto posto (36), perché la Rana Verona e l'Allianz Milano agganciano la Mint Vero Volley Monza, che ieri aveva sconfitto 3-1 Padova. Gli scaligeri travolgono Cisterna col punteggio di 3-0 (25-22, 25-19, 28-26) e i 21 punti di Keita, mentre i meneghini hanno la meglio sulla Gioiella Prisma Taranto: in Puglia finisce 3-1, con Reggers sugli scudi e autore di 23 punti contro una squadra che festeggiava la salvezza. Nell'ultima gara odierna la Valsa Group Modena, ottava in campionato con 23 punti, travolge il fanalino di coda: ventesima sconfitta stagionale per Catania, che ha vinto una sola volta e non riesce a capitalizzare i 20 punti di Basic. Dominano Rinaldi (21) e Juantorena, con Modena che vince 3-1: 20-25, 25-22, 25-15, 25-12 i parziali in un match senza storia.

SERIE A1 FEMMINILE

La 21a giornata della serie A1 femminile di volley fa proseguire l'assoluto dominio della Prosecco Doc Imoco Conegliano sulla concorrenza: 21a vittoria in 21 gare per le venete, che regolano la Volley Bergamo con un perentorio 3-0 (25-17, 25-14, 25-21). Non c'è storia per la formazione ospite, nonostante gli 11 punti di un agguerrita Davyskiba: domina la capolista coi 13 punti di Gennari, ben assistita da Piani e Lanier (9). Conegliano mantiene ovviamente la vetta con 60 punti, +9 sull'Allianz Vero Volley Milano. Le meneghine, che lasciano a riposo Sylla ed Egonu dopo il 3-1 sull'ŁKS Commercecon Łódź nell'andata dei quarti della CEV Champions League, sconfiggono 3-2 la Wash4green Pinerolo (23-25, 25-18, 22-25, 25-19, 15-10). Le piemontesi sognano dopo aver vinto il terzo set ma, nonostante le ottime prove di Sorokaite (17) e Akrari (16), cedono a una squadra nettamente superiore: decisive Malual (23) e Cazaute (18) per la rimonta vincente della Vero Volley.

Milano scavalca così l'Igor Gorgonzola Novara (50) e la Savino Del Bene Scandicci (49), vittoriose ieri su Cuneo e Vallefoglia. Le insegue col quinto posto nella regular season la Reale Mutua Fenera Chieri '76, che sale a 39 punti grazie al 3-1 sull'Itas Trentino (29-27, 21-25, 25-20, 25-14), sempre più fanalino di coda con due sole vittorie in 21 gare: non bastano i 13 punti di Francesca Michieletto, dominano le piemontesi con una sontuosa Skinner (27). Nell'ultima gara odierna esulta anche l'Uyba Volley Busto Arsizio: 3-1 su Firenze (25-16, 25-20, 20-25, 25-18) per consolidare l'11a posizione, con Piva (16) e Bracchi (14) come top-scorer delle lombarde. Alle toscane, che restano none in classifica (24) complice il ko di Casalmaggiore nella giornata di ieri, non bastano i 19 punti di Ishikawa.