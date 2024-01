Volley: Perugia vince la Coppa Italia, Monza battuta 3-1. Successo per Milano in A1

VOLLEY

© Getty Images Per la quarta volta Perugia trionfa nella Coppa Italia maschile di volley: la Sir Safety batte in rimonta la Vero Volley Monza per 3-1, con il punteggio di 22-25, 25-21, 25-15, 25-23. Per gli umbri decisivo il solito Ben Tara, non basta un ottimo Szwarc ai brianzoli. Nel campionato femminile altro successo per l’Allianz Milano di Paola Egonu, che piega 3-1 Bergamo (25-19, 23-25, 25-20, 25-19) e rimane in scia di Conegliano capolista.

FINALE COPPA ITALIA MASCHILE

La Coppa Italia di volley maschile 2024 è ancora una volta alzata al cielo da Perugia. La Sir Safety piega la Vero Volley Monza 3-1, con il punteggio di 22-25, 25-21, 25-15, 25-23. I brianzoli sorprendono quasi gli avversari nel primo set, con uno Szwarc in formissima che trascina i suoi alla vittoria nel primo parziale. Nella seconda partita gli umbri tornano in carreggiata, grazie al solito Ben Tara e alle alzate di Giannelli. Il lavoro a muro della Sir è magistrale, e il terzo set viene messo in cassaforte in rapidità. La Vero Volley cerca di lottare nel quarto parziale per portare l’incontro al tie-break decisivo, ma il punto finale di Flavio sancisce la vittoria di Perugia. È il quarto trionfo in Coppa Italia per la Sir Safety, che cala il tris dopo Supercoppa e Mondiale per Club. Sconfitta a testa alta per Monza, che probabilmente non avrebbe potuto fare di più.



SERIE A1 FEMMINILE

Nel campionato femminile continua a vincere l’Allianz Milano, che supera 3-1 Bergamo e non molla la scia di Conegliano. Nel derby lombardo contro Bergamo le meneghine indirizzano bene la gara con la vittoria del primo set (25-19), vengono riprese nel secondo (23-25) ma poi chiudono agilmente con i due parziali conclusivi (25-20 e 25-19). Destino analogo per Roma contro Firenze, con lo stesso andamento di match: 25-19, 20-25, 25-23 e 25-18. Per il Bisonte qualche rimpianto nel terzo set. Anche Novara concede un solo set, nel trionfo per 3-1 in casa di Trento: blackout dell’Itas nel primo parziale (25-12), subito rimediato con il secondo set per 25-21. Nelle due partite successive la Igor mette il turbo, vincendo 25-21 e 25-22 per portarsi a casa l’incontro. Quattro set anche in Cuneo-Casalmaggiore: la squadra di Cremona trionfa in trasferta per 3-1 con il punteggio di 25-21, 25-22, 20-25, 25-20. Chieri travolge Vallefoglia con un netto 3-0 (25-20, 25-19 e 25-17), mentre Pinerolo piega al tie-break Busto Arsizio in trasferta con una super rimonta: le lombarde vanno avanti 2-0 (25-15 e 25-22), ma poi vengono ribaltate (25-22, 29-27 e 15-6) dopo un quarto set al cardiopalma.