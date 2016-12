Volley, A1 femminile: Novara regina della regular season

Novara può festeggiare. La Igor Gorgonzola batte 3-1 a domicilio Bergamo e vince con due turni d'anticipo la regular season di A1: al PalaNorda, nell'anticipo della 20.o giornata, finisce 22-25, 25-20, 28-30, 22-25, con le ragazze di Pedullà che, grazie al matematico primo posto, staccano pure il pass per la prossima Champions League . Si arrende la Foppapedretti che non riesce a ripetere lo splendido successo di Busto Arsizio.

Dopo il trionfo in Coppa Italia, dunque, Novara centra un altro importante obiettivo stagionale. Lo fa con un successo prestigioso su un campo difficilissimo: in un PalaNorda tutto esaurito, infatti, la Igor Gorgonzola confeziona una grande prestazione per avere la meglio della Foppapedretti, caricata dagli ultimi due esaltanti risultati con Modena e Busto. Dopo essersi divise i primi due set, fondamentale è il terzo dove le ospiti - trascinate da una Martina Guiggi in serata di grazia e capace di infilare 18 punti - la spuntano al termine di una lunga battaglia. Nell'ultimo parziale le padrone di casa crollano, riescono ad annullare ben quattro match ball ma alla quinta alzano bandiera bianca: Novara, alla sesta vittoria consecutiva in campionato, adesso ha 20 giorni per prepararsi con grande tranquillità ai Playoff Scudetto.