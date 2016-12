Volley, SuperLega: Macerata e Verona non sbagliano

Tutto facile per Macerata e Verona nelle partite domenicali della nona giornata di ritorno di SuperLega : la Lube (alla settima vittoria di fila) batte 3-1 Monza, con lo stesso punteggio la Calzedonia piega Molfetta . Perugia passeggia a Milano battendo 3-0 la Revivre, Ravenna stende Padova. L’unica partita che finisce al tie-break è quella tra Piacenza e Latina : alla fine la spunta la Copra che centra il primo successo del 2015 in campionato.

E’ senza freni la corsa di Macerata che centra il settimo successo di fila in campionato e conserva il terzo posto portandosi a -5 da Trento (per la Diatec turno di riposo). Contro Monza la Lube vince il primo set 25-18 e perde il secondo 25-23, poi accelera e si aggiudica il terzo e quarto parziale 25-17 e 25-21. Spicca la prova di Giulio Sabbi che mette a referto 25 punti (compresi 4 ace). Vince 3-1 anche la Calzedonia Verona, al quinto successo consecutivo: copione identico a quello del match della Lube, con Verona che vince 25-23 il primo set, perde con lo stesso punteggio il secondo e poi dilaga (25-14, 25-15).



Sono cinque i giocatori che chiudono in doppia cifra, il top scorer è Gasparini (18). I 16 punti di Atanasijevic trascinano Perugia al successo sul campo della Revivre Milano: la Sir Safety si impone con i parziali di 29-27, 25-20, 26-24 e brinda alla terza vittoria di fila in SuperLega, la sesta in gare ufficiali se si conta anche la Champions League. Tre punti anche per la Cmc Ravenna che batte 3-0 una Tonazzo Padova battagliera: la squadra romagnola si impone 25-23, 26-24, 25-22 e rialza la testa dopo cinque ko di fila. Torna a sorridere la Copra Piacenza (24 punti di Zlatanov) che batte Latina al tie-break e riassapora il gusto della vittoria: l’ultima risaliva addirittura allo scorso 26 dicembre.