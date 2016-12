Volley, SuperLega: Trento cade con Macerata, Modena in testa

Nell'ottava giornata di ritorno del campionato di SuperLega di volley si assiste al sorpasso di Modena su Trento in vetta alla classifica. La Diatec, infatti, crolla 3-2 sul campo della Lube Banca Marche e resta così a 50 punti, uno in meno della Parmareggio che batte 3-1 Ravenna in casa. Quarta vittoria di fila per Verona che espugna 3-1 il PalaFabris di Padova. Successi, infine, per Latina (3-0 su Milano) e Monza (3-1 su Città di Castello).