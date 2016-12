Volley, SuperLega: Trento vince facile, Modena gioia derby

Vincono tutte le big nella sesta giornata di ritorno di SuperLega . Tutto facile per la capolista Trento che rifila un secco 3-0 alla Cmc Ravenna . La Diatec conserva un punto di vantaggio su Modena che fa suo il derby emiliano contro la Copra Piacenza (3-1). Sorride anche Macerata che batte 3-1 il fanalino di coda Milano e consolida il terzo posto in classifica. Molfetta espugna Monza (3-1), Padova stende Città di Castello (3-0).

Terza vittoria consecutiva per la capolista Trento: la squadra di coach Stoytchev, trascinata dai 18 punti di Lanza e dai 12 di Nemec, batte 3-0 la Cmc Ravenna (25-16, 25-20, 25-17) e resta al comando con un punto di vantaggio sull'incontenibile Modena, che nel derby contro Piacenza centra il quinto successo di fila in campionato, l'ottavo complessivo considerando anche la Coppa Italia. La squadra allenata da Lorenzetti si impone 3-1 con i parziali di 25-15, 22-25, 25-18, 25-21: il top scorer è Ngapeth (18), alla Copra non bastano i 17 di Poey.

Cala il poker di vittorie Macerata, che perde il primo set contro la Revivre Milano ma poi rimonta e si impone 3-1 (18-25, 25-19, 27-25, 25-19). Nella squadra di Giuliani chiudono in doppia cifra in quattro: Sabbi (19), Kurek (11), Podrascanin (10) e Stankovic (10). La Revivre, sempre da sola all'ultimo posto in classifica, incassa la sconfitta stagionale numero 14. L'unico successo esterno della domenica è quello di Molfetta che va a vincere 3-1 sul campo del Vero Volley Monza (25-21, 22-25, 19-25, 21-25 i parziali che premiano l'Exprivia): sugli scudi Sket e Torres che mettono a referto 23 punti ciascuno. In coda importante affermazione della Tonazzo Padova che ritrova il sorriso stendendo l'Altotevere Città di Castello-Sansepolcro: finisce 3-0 con i parziali di 25-16, 25-23, 25-23. La vittoria consente ai patavini di agganciare gli avversari al penultimo posto in classifica a quota 10 punti, a +4 su Milano.