Volley, SuperLega: Modena travolge Milano

Tutto facile per Modena nella 4.a giornata di ritorno della SuperLega di volley. La squadra di Lorenzetti travolge in tre set Milano e si riporta al comando della classifica, scavalcando Trento che aveva vinto nell'anticipo giocato sabato. Macerata piega in quattro set Ravenna e consolida il terzo posto. Vincono anche Perugia (3-0 contro Padova), Latina (3-0 contro Molfetta) e Città di Castello (3-2 contro Piacenza).