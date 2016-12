Volley, Champions: ecco gli accoppiamenti dei Playoff 12

L'urna di Lussemburgo dà vita ai Playoff 12 della Cev Champions League, in programma tra il 10-12 febbraio (andata) e tra il 17-19 febbraio (ritorno). Tra gli uomini sorteggio tosto per Piacenza che sfida la corazzata Kazan, mentre per Macerata e Perugia ci sono due polacche, lo Skra Belchatow e il Jastrzebski Wegiel. Tra le donne altro scontro tra Piacenza e una russa, la Dinamo Mosca, mentre Busto Arsizio affronta gli azeri dell'Azeryol Baku.

Accoppiamento durissimol dunque per la Copra Elior, che di fronte si troverà l'unica squadra che nelle sei partite della fase a gironi non ha perso neppure un set. Non sarà facile neppure per la Lube: i polacchi del Belchatow hanno chiuso a punteggio pieno la pool F. In caso di vittoria potrebbe essere derby ai Playoff 6 visto che i marchigiani affronteranno la vincente di Perugia-Jastrzebski, con gli umbri sulla carta favoriti. Potrebbe essere derby anche tra le donne, ma serviranno due grandi prove alle squadre italiane per passare il turno: Dinamo Mosca e Azeryol Baku sono due clienti tosti.

La CEV ha infine ufficializzato le sedi della Final Four: gli uomini giocheranno a Berlino, in casa del Recycling Volleys, mentre le donne saranno di scena in Polonia, a Police, sul campo del Chemik.